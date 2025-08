¿La princesa Margarita “nació con síndrome de alcoholismo fetal”? Esta es ta teoría que culpa a la Reina Madre

Desde muy joven, la princesa Margarita dejó claro que no encajaba en el molde tradicional de la realeza. Su carácter fuerte, impulsivo y poco predecible contrastaba con la rigidez del entorno en el que creció. Mientras su hermana, la futura reina Isabel II, representaba el deber y la disciplina, Margarita se convirtió en la figura rebelde de la familia: una mujer que no temía romper las reglas ni desafiar las expectativas impuestas por la corona.

La biografía, Meryle Secrest, asegura que este comportamiento podría deberse a que Margarita padecía del síndrome de alcoholismo fetal.

¿La princesa Margarita padecía del síndrome de alcoholismo fetal?

De acuerdo con el medio The Telegraph, Meryle Secrest, biografía de la princesa Margarita, revela en ‘Princess Margaret and the Curse: An Inquiry into a Royal Life’, libro que será publicado en septiembre de este año, que la princesa padecía de una “discapacidad invisible”, y sería la responsable de sus comportamiento.

Esta supuesta discapacidad sería el síndrome de alcoholismo fetal, debido al consumo de alcohol de la Reina Madre.

Aunque Margarita no mostraba los rasgos faciales típicos de la enfermedad, la autora asegura que su baja estatura, sus cambios repentinos de humor, migrañas y algunas dificultades de aprendizaje, podrían estar relacionados con la enfermedad, que no era muy conocida en la época en la que nació y creció.

¿Qué es el síndrome de alcoholismo fetal?

El síndrome de alcoholismo fetal fue identificado en 1973, décadas después del nacimiento de la princesa en 1930, razón por la que la Reina Madre no había sido prevenida sobre los riesgos de beber alcohol durante su embarazo.

De acuerdo con la clínica Cleveland, este síndrome se trata de una afección que se desarrolla en el feto cuando una mujer embarazada consume alcohol, lo que puede interferir en el desarrollo normal del cerebro y otros órganos del bebé, sobre todo en las primeras etapas del embarazo.

A pesar de que muchos historiadores y biógrafos han considerado que la princesa Margarita padece de SAF, no hay pruebas médicas que lo determinen.