5 errores de estilo de Carrie Bradshaw de los que nadie habla

Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, es uno de los personajes más entrañables e influyentes en la historia de la moda. Si pudiéramos definir su estilo elegiríamos palabras como bohemio, glamuroso, vintage, con toques de alta costura y un toque urbano. Esto era precisamente lo que la volvió un ícono mundial, el que se atreviera a llevar combinaciones que nadie hubiera imaginado.

Entre sus piezas favoritas destacan los tutús, las faldas con mucho volumen, accesorios maximalistas, bolsos icónicos y, por supuesto, sus Manolo Blahnik, con las que la vimos portar los looks más icónicos y otros que ahorita nos provocan un pequeño tick en el ojo.

Los errores de estilo de Carrie que hoy no pasarían la prueba

A pesar de haber sido considerada como ícono, no todo el guardarropa de Carrie era siempre el más acertado. Algunas de sus elecciones que podrían reprobar la prueba del fashion style en la actualidad se enlistan a continuación.

Exceso de elementos en un solo outfit

Muchos de sus looks apostaban por una saturación notoria de elementos, accesorios, capas, estampados y texturas. Si bien es cierto que el maximalismo es una corriente estética preciosa que busca destacar el exceso y la extravagancia, Carrie no siempre logró implementarlo de la forma más llamativa que representara esa disrupción hacia el estilo sobrio o minimalista.

Falta de proporción en algunas prendas

Era característico verla con sus faldas voluminosas y tops ajustados, sin embargo, dentro de las pautas convencionales de la moda, muchas combinaciones no lograron ejecutar un equilibrio en su figura. Sí, buscaba romper las reglas, sin embargo, sus elecciones no siempre le proporcionaban las proporciones más favorecedoras.

La serie “And Just Like That” llega a su fin luego de tres temporadas. Getty Images

Combinaciones forzadas

Carrie era una amante de lo inesperado, sin embargo, a veces el resultado de esto resultaba un poco caótico, solía mezclar prendas formales con prendas casuales que no siempre eran una combinación acertada que de verdad provocaran una inspiración visual real.

Olvidar la regla “menos es más”

Muchos de los looks que elegía eran con la finalidad de ser el centro de atención, cosa que en teoría no es algo malo, sin embargo, en ocasiones olvidaba que en ciertos eventos existía una etiqueta y que no siempre el llevar “más” era la elección correcta. Muchos de sus atuendos quedaban perfectos para pasarelas, más no para una cena formal con el jefe de redacción de The New York Star.

Solía olvidar la ocasión

Como mencionábamos en la línea anterior, Carrie a veces solía olvidar que había códigos de vestimenta en algunos lugares, y sí, el hecho de que quisiera romper las reglas era parte de su encanto, había ocasiones en las que estas decisiones de vestuario parecían más descuidos que originalidad.

Hasta siempre, Carrie Bradsha

A pesar de todo lo que pudiéramos pensar de ella, en definitiva es un personaje con el que nos encariñamos mucho y a quien siempre consideraremos como parte de nuestras fashion icons favoritas y por ello nos duele decirle adiós.

El día de hoy, luego de tres temporadas, HBO Max anunció la cancelación de la serie And Just like That, continuación de la icónica y exitosa serie Sex and the City.

“And just like that…, la narrativa del universo de Sex and the City llega a su final”. Con estas palabras comenzó el comunicado oficial de la plataforma y el showrunner de la serie Michael Patrick King, el cual fue compartido a través de las cuentas oficiales de HBO y la serie.

Patrick compartió además que al escribir el último episodio de la tercera temporada se dio cuenta de que era momento de ponerle fin a esta historia, un pensamiento de acuerdo mutuo entre Sara Jessica Parker, Sarah Aubrey y Casey Bloys. De acuerdo con lo compartido por el comunicado, el final de la serie se dividirá en dos partes y cada uno contendrá 12 episodios. Con mucha gratitud y cariño hacia los fans de esta historia, es como termina Patrick su comunicado dejando a varios con una sensación agridulce y la certeza de que vamos a extrañar a Carrie.

Carrie Bradshaw redefinió lo que significaba vestir con libertad y por ello siempre ocupará un luchar muy especial en el corazón de todos los aficionados de la moda, sin duda alguna su estilo seguirá siendo motivo de inspiración y su personaje un ícono que pasará a la historia.