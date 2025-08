7 plantas resistentes y fáciles de cuidar que purifican el aire

Contar con plantas en el hogar no solo eleva la estética de nuestro espacio, también ayuda a mejorar la calidad del aire que estamos respirando. Seguramente te ha pasado, quieres comenzar a darle un toque de verde a tu casa, pero te da miedo no saber cómo cuidarlas correctamente y cometer el riesgo de dejarlas secar. No te preocupes, no todas las plantas requieres de cuidados específicos y constantes, algunas son muy nobles y pueden crecer fuertes y sanas en las manos menos expertas.

Te compartimos estas plantas resistentes con las que podrás limpiar el aire de tu hogar que no requieren de tantos cuidados, (como nota extra, también lucirán bellas como decoración).

Sansevieria

Esta planta es conocida en el jardín de las abuelas como lengua de suegra, es una de las favoritas de las personas que van comenzando en el mundo de la adopción de plantitas, pues, son muy resistentes y son capaces de adaptarse a espacios con poca luz, es decir, la lengua de suegra puede vivir perfectamente en tu dormitorio sin correr el riesgo de secarse por falta de luz.

Potos

También llamado “teléfono” es una planta colgante que no solo te ayudará a decorar tus habitaciones, también es ideal para purificar el aire, pues tiene la capacidad de eliminar contaminantes en este. De igual forma que la lengua de suegra, no requiere de mucha iluminación para vivir, además es fácil de reproducir, basta con que cortes un “piecito” y lo pongas en agua para que salga su raíz.

Palma areca

Si eres amante de los entornos tropicales y quieres que tu casa tenga ese toque de playa y paraíso paradisíaco, entonces debes adoptar una palma. Esta planta ayuda a humidificar el ambiente de forma natural, por lo que será tu mejor amiga si vives en una zona seca. Sus palmas son muy elegantes, por lo que lucirá increíble en los rincones de tu hogar. ¿Lo mejor?, requiere de riego moderado para vivir.

La planta lengua de suegra es perfecta para purificar el aire mientras decoras tu hogar. Pexels

Cinta

Muchas personas la conoces como lazo de amor, otras como mala madre (porque suele dejar tirados sus retoños). Es una planta bellísima que le dará a tu hogar mucha vista gracias a su diseño de hojas largas color blanco con bordes verdes. Algunas creencias dicen que tener esta planta en tu hogar también es de buena suerte, pues atrae la fortuna y es una protectora ante situaciones de adversidad.

Áloe Vera

No solo es una planta con propiedades medicinales, también es una planta protectora, resistente. Muchas personas suelen tenerla en el hogar para ahuyentar las malas energías, suelen protegerla con listones rojos para que la planta no muera. Fuera de esta creencia, es una planta que necesita poco riego, así que tampoco corre riesgo de secarse si no eres experta en el cuidado de las plantas.

Hiedra inglesa

A esta planta se le cataloga como trepadora por su facilidad de crecer y expandirse. Suele adherirse a los muros y crear un bello follaje sobre ellos, aunque también puede usarse dentro del hogar como planta colgante en lugar de enredadera.

Ficus robusta

Esta es una planta de hojas grandes y lustrosas, ayuda a purificar el aire mientras decora tu hogar. Le gusta mucho la luz, así que lo mejor es que la coloques en una zona iluminada, ojo con exponerla al sol directamente, esto podría quemarla. Sobrevive con un riego semanal, sin embargo, sí será importante que revises que en su maceta no se generen encharcamiento de agua, pues podría ahogar las raíces.

No necesitas ser experta para tener un hogar lleno de vida, si tu sueño es comenzar a incluir plantas en tu hogar, estas plantas resistentes son tu mejor opción para comenzar.