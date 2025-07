Guardias del rey Carlos se vuelven virales al tocar “Paranoid” de Black Sabbath

Hace unos días, la ciudad de Birmingham, Inglaterra, se convirtió en el epicentro de la emoción y el luto con el funeral de Ozzy Osbourne, legendario vocalista de Black Sabbath y figura clave en la historia del heavy metal. Familiares, amigos cercanos y miles de fanáticos se reunieron para darle el último adiós al icónico músico.

Sin embargo, la monarquía también se sumó a los tributos para reconocer su legado musical, con un homenaje muy particular.

Guardias reales rinden tributo a Ozzy Osbourne

Este 30 de julio la guardia del rey Carlos III sorprendieron con un homenaje a Ozzy Osbourne, ciudadanos de Londres compartieron en las redes sociales videos que mostraban a los Coldstream Guards interpretando ‘Paranoid’, uno de los éxitos más icónicos de Black Sabbath, mientras hacían el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham.

“Esto es increíble. Es el orgullo más grande que he sentido por este país en los últimos 15 años”, escribió un comentarista debajo del video.

“Esto es lo británico en su máxima expresión”, dijo otro. “QEPD Ozzy”.

La relación de Ozzy Osbourne con la realeza

Ozzy convivió varias veces con la Familia Real Británica, actuó en el concierto “Fiesta en el Palacio” para celebrar el Jubileo de Oro de la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham en el 2002.

Se llevaba increíble con el rey Carlo III, en el 2006 formó parte de una recepción benéfica llamada The Prince’s Truth en Clarence House.

Durante una entrevista para el medio The New York Post, dijo sobre Carlos: “Es un hombre muy, muy amable. Siempre me ha tratado con el máximo respeto. De hecho cuando tuve mi accidente de bicicleta en 2003, me envió una botella de whisky… le deseo todo lo mejor”.

La relación del príncipe de las tinieblas era estrecha, por lo que no es sorpresa que la realeza se uniera a su homenaje de despedida.