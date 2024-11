Lindsay Lohan: De su caída al éxito, así ha sido su increíble regreso

La joven actriz que conquistó nuestros corazones con su papel en Mean Girls experimentó una caída vertiginosa, pero este año, ha logrado resurgir de sus cenizas. Su vida ha sido sido un verdadero rollercoaster. Por eso, analizamos su trayectoria y los factores que han contribuido a su regreso triunfal.

El camino al éxito

Nacida en Nueva York en 1986, Lindsay Lohan es la mayor de cuatro hijos de Dina Lohan, una ex bailarina de Broadway, y Michael Lohan, un ex trader de Wall Street. Desde muy joven, se sumergió en el mundo del espectáculo. Con tan solo tres años, ya deslumbraba en pasarelas y comerciales, demostrando un talento innato que la llevaría a convertirse en una reconocida actriz, cantante y empresaria.

Tras sus primeros pasos en la actuación con la telenovela Another World, Lindsay Lohan cautivó al público con su doble papel en The Parent Trap. Fue así que, “aunque ya había aparecido en anuncios publicitarios antes de saber leer, Lindsay Lohan saltó a la fama mundial a los 12 años, debutando en su primera alfombra roja. Con su característica melena pelirroja suelta y sus características pecas a la vista”, relata El País.

Una de las cintas más famosas en la carrera de la actriz fue Mean Girls. Archivo

Su versatilidad se hizo evidente en películas como Freaky Friday , Confessions of a Teenage Drama Queen , Mean Girls y Herbie Fully Loaded, donde demostró su capacidad para interpretar personajes muy distintos, consolidándose como una de las actrices más prometedoras de su generación.

La caída de Lindsay

El meteórico ascenso de Lindsay Lohan se vio truncado por una serie de problemas personales a partir de 2006. Su lucha contra las adicciones y los constantes enredos legales opacaron su talento, afectando significativamente su carrera y su reputación.

Así, después de ser considerada una de las jóvenes promesas de Hollywood, la actriz se vio sumida en una espiral descendente marcada por el abuso de sustancias y problemas legales. En lugar de sus proyectos cinematográficos, los medios relataban su vida fuera de los sets de grabación. Al grado que los medios llamaban a Lohan, Britney Spears y Paris Hilton: “La Santísima Trinidad”.

Junto a Paris Hilton, Lindsay Lohan fue la “party girl” de principios de siglo. Archivo

“Siento que parte de [mi trabajo] quedó eclipsado por los paparazzi y todo ese tipo de cosas cuando era más joven, y eso es un poco molesto. Ojalá esa parte no hubiera sucedido”, comentó en una entrevista para Bustle y explicó. “Siento que eso adquirió vida propia. Por eso quise desaparecer. Pensé: ‘A menos que no haya una historia aquí, no se van a centrar solo en mi trabajo'”.

A la mala reputación le siguieron malos retoques estéticos. Evidencias fotográficas sugieren la realización de rinoplastia, aumento de pómulos con rellenos dérmicos, aplicación de toxina botulínica y aumento de labios. La acumulación de estos procedimientos, iniciados a una edad temprana, ha llevado a una dismorfia facial y a un envejecimiento prematuro de los tejidos blandos.

Lindsay tuvo problemas con la ley a causa de las adicciones. Archivo

¡Lohan está de regreso!

El reciente aspecto rejuvenecido de Lindsay Lohan ha generado gran interés entre sus seguidores. Tras un periodo de interrupción de los tratamientos estéticos debido a su embarazo y lactancia en 2023, su piel exhibe un aspecto más saludable y rejuvenecido. Expertos sugieren que este cambio podría estar relacionado con una elección más consciente de procedimientos mínimamente invasivos y una mayor atención a la salud cutánea. Este enfoque más natural y personalizado parece haber favorecido una apariencia más fresca y luminosa en la actriz.

Pero no sólo su apariencia ha mejorado, su vida personal también tuvo un espectacular giro. En cuanto a su vida personal, la actriz encontró la felicidad al casarse con el financista Bader Shammas en 2022 y convertirse en madre de Luai en julio de 2023. “Tengo un marido increíble, que es una persona muy tranquila”, comentó a Cosmopolitan en 2022. “Simplemente lo mejor. Y mi familia”.

Por si fuera poco, ¡ha regresado a la actuación! Tras un breve hiatus en la gran pantalla, Lindsay Lohan ha encontrado un nuevo hogar en Netflix. Su protagonismo en comedias románticas como “Falling for Christmas” en 2022 y la próxima película “Irish Wish” marca un emocionante regreso a la actuación.

Mi historia aún no ha terminado, así que no tengo prisa en compartir mi versión de ella. Lindsay Lohan

Lejos de la chica problemática de sus inicios, Lindsay demuestra ahora una madurez y un encanto que cautivan al público. Su interpretación de personajes cálidos y cercanos ha resonado con los espectadores, consolidando su posición como una de las reinas de las rom-coms contemporáneas.