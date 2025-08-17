La entrenadora de Georgina Rodríguez revela la rutina que necesitas para conseguir un abdomen plano

El sueño de muchas mujeres es conseguir un abdomen plano y tonificado, por eso no es raro que muchas decidan recurrir a hacer cientos de abdominales con la finalidad de trabajar el core para marcar el abdomen; sin embargo, la entrenadora personal de Georgina Rodríguez, asegura que eso está muy lejos de la realidad.

La entrenadora de fitness, Soraya Álvarez, asegura en sus redes sociales que el peor error que podemos cometer al trabajar el abdomen, es hacer cientos de abdominales, que no funcionan.

Te podría interesar: Con un vestido de esta exclusiva y lujosa marca británica, Georgina Rodríguez dice “¡Sí!” a CR7

¿Cuál es el mejor ejercicio para aplanar el abdomen según la entrenadora de Georgina Rodríguez?

Con base en Asturias, Soraya Álvarez es la entrenadora personal de varias celebridades españolas, incluyendo a la prometida de Cristiano Ronaldo, y en sus redes sociales, comparte algunos tips de entrenamiento, alimentación y los resultados de sus propios entrenamientos.

En una de sus más recientes publicaciones, explicó que las abdominales no son la respuesta para un abdomen plano y definido: “Amiga, si todavía piensas que hacer mil crunches es la clave para marcar el abdomen, déjame decirte que NO”.

También explicó que es importante trabajar varios músculos del cuerpo para conseguir un abdomen más definido, además de trabajar con peso:

“Tu core no es solo el six-pack, es un conjunto de músculos que estabilizan y protegen tu cuerpo en cada movimiento. Para un abdomen fuerte y funcional, necesitas ejercicios que lo trabajen en diferentes planos y con cargas reales.”

Soraya también mencionó que el ejercicio no basta para conseguir un abdomen plano, pues solo representa el 30% del trabajo, el 70% forma parte de un estilo de vida saludable, donde se consume con conciencia, tomar agua y mantener una alimentación balanceada, crear buenos hábitos de sueño y reducir el estrés.

Rutina de ejercicio de Georgina Rodríguez

La prometida de Crisitiano es una de las celebridades que recurre al entrenamiento de fuerza y peso integrado para esculpir su cuerpo. Entre sus ejercicios favoritos están las sentadillas, peso muerto, zancadas y ejercicios isométricos.

Además, es importante mencionar que también cuida mucho su estilo de vida y alimentación, es muy probable que diga el ejemplo de CR7 y sea tan disciplinada como él.