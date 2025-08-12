¿Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo firmaron contrato prenupcial? Esto sabemos

Georgina Rodríguez y Cristiano Rolando son un dúo mediático que ha sabido cómo mantener su vida privada en ese rubro. En medio de su reciente compromiso, comienza a surgir un rumor delicado: ¿habrían firmado algún acuerdo prenupcial?

Aunque aún no hay confirmación oficial, algunos han osado pensar que algo de esta índole podría haber provocado el retraso en la oficialización de su compromiso.

Dos fortunas por proteger

A lo largo de tres temporadas hemos acompañado a Georgina en su reality donde la vemos viajar por el mundo, equilibrar su vida empresarial con la familiar, liderando desfiles de moda… una suma de actividades que nos demuestran que Georgina no solamente es una mujer bella, sino también sumamente inteligente e independiente.

Soy Georgina, nos lleva de la mano, durante tres temporadas, por la realidad de una mujer segura, empoderada y consciente de su valor, el contexto ideal para que muchos lleguen a indagar sobre protecciones financieras, aunque estas sean solo eso, especulaciones sin fundamento. Algunos medios estiman que la fortuna de Georgina alcanza poco más de 10 millones de dólares. Sin embargo, “el bicho” no se queda atrás, de acuerdo con Forbes, la fortuna del futbolista estaría rozando los 1.2 millones de dólares.

¿Y el supuesto acuerdo prenupcial?

Aunque no hay confirmación pública o información relacionada con esto, algunos medios portugueses han abordado la posibilidad de su existencia y este habría sido firmado por ambos luego del nacimiento de su primera hija.

Según el canal portugués TV Guia, Cristiano y Georgina habrían firmado en 2017 el acuerdo que estipula que CR7 estaría obligado a pagar una pensión vitalicia de 110,000 dólares a su pareja en caso de que ambos se separaran. El medio también informaba que Georgina recibiría una propiedad en Madrid, sin embargo, estas especulaciones venían de la mano de la creencia de que en ese entonces la pareja se había casado en secreto, cuando en realidad están por contraer nupcias.

Por supuesto que desde ese entonces hasta ahora nadie ha salido a aclarar o confirmarlo, sin embargo, que se hable de un acuerdo millonario entre ambos, no es una idea “descabellada”, menos si consideramos que el patrimonio de él es colosal, la posición empresarial de Georgina crece con fuerza y ambos tienen hijos a los cuales proteger. Estos argumentos son los que crean el entorno perfecto para que miles especulen lo que hay al rededor de una de las parejas más famosas del momento.

Que haya o no un contrato prenupcial debería ser algo que no tendría por qué quitarnos el sueño, pues a lo largo de sus 9 años de relación, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo nos han dejado claro el amor que ambos se tienen, independientemente de todos los beneficios económicos que ambos gozan, es real y muy honesto. Solo el tiempo nos confirmará si el algún momento este par de tortolitos tuvo que recurrir a un acuerdo legal o no, en lo que eso ocurre, disfrutemos de la pareja y celebremos su amor, ¡que vivan los novios!