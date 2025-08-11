¿Cuánto vale el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez? Lo que sabemos sobre la joya que entregó Cristiano Ronaldo

La historia de amor que comenzó en el 2016, se sigue escribiendo con nuevas y románticas noticias, pues el futbolista portugues acaba de pedirle matrimonio a Georgina Rodríguez, la mujer con quien ha vivido desde hace 9 años y con quien comparte 5 hijos.

Con una publicación en Instagram, Georgina Rodríguez confirmó su compromiso con Cristiano Ronaldo, presumiendo el impresionante anillo de compromiso que le entrgó el futbolista portigues.

¿Cuánto vale el anillo de compromiso que le dio Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez?

Hasta el momento, no se tienen detalles sobre el enorme anillo que adorna la mano de Georgina; sin embargo, es el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de la pareja que se conoció en el 2016 en una tienda de Gicci.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”: escribió junto a la imagen que deja ver un impresionante anillo de diamantes.

Sin embargo, este no es el primer anillo de compromiso que luce Georgina, pues en el 2018, Cristiano le dio un hermoso anillo durante un viaje que realizaron a Portugal. Los expertos de inmediato identificaron que la joya pertenecía a la firma de Cartier 1895, con un diamante de 4,99 quilates y varios más incrustados a su alrededor, con un valor aproximado de 700 mil euros.

Historia de amor de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

La pareja se conoció en el 2016, en una tienda de Gicci en Madrid, España, donde ella era empleada. Durante sus primeros meses de relación fueron muy discretos, pero durante un viaje a Diseyland París, finalmente confirmaron su relación.

El 12 de noviembre del 2017, Georgina dio a luz a su primera hija, Alana Martina. “Estamos todos muy felices": compartió Cristiano en su perfil de Instagram.

En junio de ese mismo año, Ronaldo le dio la bienvenida a sus gemelos Eva y Mateo, por gestación subrogada.

El 28 de octubre del 2021 la pareja anunció que Georgina estaba nuevamente embarazada, esta vez de gemelos. “Felices de anunciar que estamos esperando gemelos”, escribió Cristiano en Instagram junto a una foto en la cama con Georgina. “Nuestros corazones están llenos de amor”.

En abril de 2022, Ronaldo presentó a su hija Esmeralda junto a una foto familiar donde aparecen Georgina y sus cinco hijos: “Hogar dulce hogar. Gio y nuestra bebé finalmente están en casa con nosotros”.

Georgina también ha demostrado tener una maravillosa relación con el hijo mayor de Ronaldo, Cristiano Jr., a quien asegura considerar uno más de sus hijos, su relación siempre ha sido muy cercana.

En el reality show de Netflix, Cristiano Ronaldo habló de lo importante que es Georgina en su vida. “Gio es parte de mí. Me ha ayudado mucho. Por supuesto que estoy enamorado de ella. Ella es la madre de mis hijos. Es el gran amor de mi vida”, dijo. ¿Hay boda en su futuro? “Nos casaremos algún día, seguro”, dijo Cristiano. “Es también el deseo de mi madre. Así que algún día. ¿Por qué no?”.

