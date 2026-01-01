La estricta regla de la realeza que Kate Middleton rompió por el bienestar de sus hijos

Kate Middleton y el príncipe William han dejado claro que su prioridad como padres, es el bienestar de sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, pues desean que los tres niños lleven una infancia normal y feliz.

Recientemente se dio a conocer que la princesa de Gales decidió romper con una de las tradiciones más antiguas de la familia real, en lo que se refiere a la educación y bienestar de sus tres hijos, algo con lo que el príncipe William también estuvo de acuerdo.

Te podría interesar: George, Charlotte y Louis hacen importante donación a un banco de bebés de bajos recursos

La tradición de la corona que rompió Kate Middleton por el bienestar de sus hijos

Con 12 años cumplidos, el príncipe George cambiará de etapa escolar en 2026 y, según la tradición real, su siguiente paso sería ingresar al Colegio Eton, donde estudiaron su padre, el príncipe William, y su tío, el príncipe Harry.

Sin embargo, Eton no es un colegio mixto, lo que implicaría que los tres niños estudien en instituciones distintas; para Kate, que prioriza la unidad familiar, mantener a sus hijos en el mismo colegio no es negociable.

Por esta razón, el diario The Telegraph, ha señalado que Kate y William podrían tomar la decisión de enviar a George a Marlborough College, el alma mater de la princesa de Gales, para así mantener a sus hijos unidos en el mismo colegio.

Y aunque no se ha confirmado esta información por parte del Palacio de Kensington, hay fuertes rumores de que Kate y William ya tomaron esta decisión, rompiendo con la antigua tradición de que el futuro heredero al trono, estudie en Eton.

¿Cómo surgieron los rumores de que el príncipe George no estudiará en Eton?

La información fue revelada por la columnista británica Sophia Money-Coutts en el medio británico antes citado, asegurando que uno de sus conocidos se confirmó:

“Un amigo bien conectado me llamó la semana pasada. Él va a Marlborough”, ha escrito, además de mencionar que algunos padres han recibido una carta con dicha información por parte del colegio.

Por otra parte, esta no sería la primera vez que surge un rumor similar, pues otra periodista ya había hablado sobre el asunto.

“Creo que probablemente irá a un colegio mixto donde los tres puedan estudiar juntos, porque eso también reduce enormemente la factura de seguridad”, comentó Ingrid Seward en ‘Fabulous’ hace unos meses. “Creo que sería muy difícil tener tres escuelas diferentes en tres partes diferentes del país”, reveló la experta en realeza sobre el coste y la seguridad de los tres hijos de los príncipes de Gales.

