La polémica razón por la que la princesa Diana dejó de usar Chanel

La princesa Diana se consolidó como un referente de estilo, elegancia y moda, sus estilismos marcaron tendencias y se convirtieron en noticia, desde sus vestidos de gala, hasta los looks más casuales.

Sin embargo, los expertos en moda comenzaron a notar que Diana había dejado de lado sus prendas y accesorios de Chanel, una de sus firmas favoritas, generando debate entre las posibles causas.

¿Por qué la princesa Diana dejó de usar Chanel?

Fue durante 1996 cuando la princesa Diana decidió dejar de usar Chanel, el año en el que ella y el príncipe Carlos firmaron el divorcio, poniendo fin a un matrimonio de 15 años que estuvo plagado de infidelidades pero, ¿qué tiene que ver Chanel?

Jayson Brudson, el estilista australiano que trabajó con Diana en 1996, fue quien reveló esta decisión de la princesa.

“Tuvo que prepararse para una visita al hospital y dijo que se pondría un traje de falda color beige, de Versace. Era una chaqueta muy ajustada y una falda de tubo, y ella dijo, ‘pero no sé qué accesorios usar con él’.

Salió sosteniendo puñados de zapatos y bolsas y los tiró todos en el sofá. Luego dijo ‘¿qué piensas?’ Así que los revisé todos y encontré un par de zapatos Chanel, y dije , ‘bueno, estos se verían geniales con Versace’, y ella dijo ‘no, no puedo usar C enlazadas, la doble C’. Así que le pregunté por qué y ella dijo: ‘son Camilla y Charles’”.

¿Por qué la princesa Diana dejó de usar Chanel? Pool/Tim Graham Picture Library/Tim Graham Photo Library via Getty Images

El diseñador estaba convencido de que al igual que Diana, la prensa también pensaría lo mismo, pues el divorcio estaba muy reciente, por lo que la princesa quiso evitar cualquier escándalo y especulación.

“Definitivamente era el momento después del divorcio. Ella habría visto esas C vinculadas y le habrían recordado a Charles y Camilla. Los zapatos de Chanel eran bastante atrevidos, creo que tenían la doble C en oro. Yo pensé en la óptica de la foto, la gente se habría concentrado en eso considerando que también era tan reciente después del divorcio”.

El dolor que le causaba el logo de Chanel a la princesa Diana

El logo de la firma, las dos letras “C” entrelazadas, le recordaban a la princesa que su esposo, el entonces príncipe Carlos, nunca la quiso, pues en su lugar siempre había estado enamorado de su amante, la ahora reina consorte Camilla, así que no estaba dispuesta a vestir algo que le recordara a Carlos y Camilla.

