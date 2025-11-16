Suscríbete
Dorado o plateado: 8 diseños de uñas metálicas para un look moderno y elegante

El efecto metálico se consolida como una de las grandes tendencias de la temporada, y las uñas no son la excepción.

November 15, 2025 • 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas doradas y plateadas para un manicure moderno en Navidad

Ideas de uñas doradas y plateadas para un manicure moderno en Navidad

Instagram/@btartbox_official

El lujo silencioso es una de las tendencias más populares de la temporada navideña de este año, y los tonos dorados y plateados se posicionan como los tonos favoritos para conseguir un look moderno y sofisticado.

Tanto el dorado como el plateado, se caracterizan por ser tonos atemporales que dan un toque de brillo y modernidad a tu look sin caer en los excesos.

Ideas de uñas doradas y plateadas para un manicure moderno en Navidad

Ya sea que prefieras un acabado minimalista o un diseño más elaborado, estas opciones se adaptan a todos los estilos, solo necesitas un poco de creatividad para darles tu toque personal.

Minimalistas en plateado espejo

Si estás en busca de un diseño moderno y futurista, las uñas cortas con efecto espejo serán la mejor opción para ti, pues además de ser elegantes, aportan profundidad y crean un efecto antiedad instantáneo.

Dorado satinado elegante

Estas uñas aportan calidez e iluminan la belleza de las manos con naturalidad, consiguiendo un look de lujo silencioso ideal para elevar cualquier look y lucir moderna con un toque de elegancia.

Francesa metálica moderna

El clásico francés se reinventa con un toque metálico, ya sea dorada o plateada, la punta cromada creará un look contemporáneo que no pasará desapercibido y que además combina a la perfección con cualquier look.

Cromadas con efecto líquido

El acabado “metal líquido” crea un efecto hipnótico y sofisticado que refleja la luz desde todos los ángulos, especialmente en uñas medianas o largas, que además estilizan las manos con elegancia.

Combinación dorado y plata

La mezcla de ambos tonos en un diseño degradado o mitad y mitad es una forma moderna de equilibrar lo cálido y lo frío en una misma manicura, el match perfecto para lucir un look moderno.

Con incrustaciones metálicas

Agrega pequeños detalles en foil o aplicaciones metálicas sobre una base neutra para un resultado artístico y delicado, un diseño donde la creatividad será tu mejor aliada para crear un look lleno de personalidad.

Oro rosa brillante

También conocido como golden rose, se caracteriza por ser uno de los diseños más modernos y femeninos, que favorece a cualquier color de piel, pues la resalta con sus matices cálidos.

Diseños geométricos metálicos

Líneas, triángulos o detalles abstractos en tonos metálicos sobre bases blancas o negras dan un toque vanguardista y chic.

Las uñas metálicas no solo son una declaración de estilo, también se han convertido en sinónimo de confianza y sofisticación.

