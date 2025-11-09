Uñas escarchadas: 8 diseños elegantes para un manicure con encanto invernal

Las uñas escarchadas es una de las tendencias que se posiciona como una de las favoritas para la temporada invernal, su acabado magnético y luminoso proporciona un look sofisticado que recuerda a la belleza de la nieve recién caída.

Inspiradas en la belleza de los paisajes fríos y los destellos del hielo bajo el sol, estas uñas escarchadas son perfectas para quienes buscan un look elegante y lleno de creatividad.

Te podría interesar: Uñas minimalistas: 8 estilos elegantes que estilizan tus manos esta temporada invernal

Ideas de uñas escarchadas para la temporada navideña

El encanto de estas uñas radica en su acabado, una hermosa mezcla de brillo sutil y efecto magnético que da dimensión a las uñas sin caer en el exceso, creando looks elegantes que evocan la belleza del invierno con un toque glamuroso.

Efecto frost o azul hielo

Se caracterizan por una base en color azul claro con destellos plateados que evocan la belleza y el frío del ártico, pero con un toque elegante y sofisticado ideal para la temporada.

Uñas escarchadas

Es uno de los diseños más glamurosos y elegantes, su base en tonos nude o semi transparente se llena de brillo con el glitter que refleja la luz, como la nieve con el sol.

Brillos de invierno

Diseño cristalino con top coat transparente y micro brillos en tonos azulados, crean un diseño sutil, fresco y atemporal, ideal para quienes prefieren la discreción sin renunciar al encanto.

Escarcha dorada

Los tonos dorados son clásicos de la temporada, y son ideales para crear hermosos destellos que dan un toque de glamour a tu look, pero sin llegar a la exageración.

Cromadas con destellos plateados

El color rojo es otro de los grandes protagonistas del invierno, puedes aplicarlo en uñas french con acabado cromado para darle mayor brillo y agregar sutiles destellos plateados para darle el toque navideño.

Cat eye y destellos

La tendencia cat eye se consolida como una de las más elegantes y cautivadoras de la temporada gracias a su efecto magnético, que aporta un brillo sutil y sofisticado. Para un toque aún más invernal, puedes realzarlo con destellos plateados que evocan la luz del hielo y la nieve.

Auroras boreales

Los tonos morados con efecto cat eye evocan la magia de las auroras boreales, reflejando destellos hipnóticos que se funden con brillos plateados, la combinación ideal para lucir un manicure elegante y perfectamente invernal.

Noches estrelladas

El color negro es otro de los tonos favortios de la temporada, y puedes darle un toque invernal con destellos de colores que combinan a la perfección con cualquier look, de los más casuales a los más elegantes.

Las uñas escarchadas son más que una tendencia estética, son una declaración de estilo que captura la esencia del invierno.

