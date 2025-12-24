Estos son los cortes de pelo que necesitas conocer antes de tu cambio de look navideño

¿Por qué muchas queremos hacernos un cambio de look en los días previos a Navidad? La realidad es que, dentro del mar de posibilidades que puedan responder a esta pregunta, hay una que puede englobar el verdadero motivo. Sentarnos frente a la silla del salón y vernos frente al espejo esperando un nuevo cambio de look es como una especie de ritual que nos motiva a recibir el año nuevo con una nueva versión de nosotras mismas.

Y es que elegir un nuevo corte de pelo no es solo cuestión de moda, sino la forma en la que deseamos destacar aún más la belleza que nos caracteriza.

Si estabas esperando una señal para celebrar estas fiestas con una nueva imagen, no dejes pasar la oportunidad de probar estos cortes de pelo; muchos de ellos también serán la sensación en el 2026.

Italian bob

Este año pertenece a los cortes bob, y el italiano se posiciona como el rey absoluto de los looks refinados y sofisticados del 2026. Este corte es perfecto para aquellas que buscan un cambio significativo y elegante. A diferencia de otras versiones, este corte apuesta por llegar a la altura de la barbilla, logrando un volumen estratégico en la zona de las puntas.

Su versatilidad es infinita; se conforma de la longitud correcta para poder peinar de diferentes formas; es ideal para llevarlo con ondas ligeras o en su versión lacia.

Corte mariposa

Las capas son otro gran protagonista de la temporada, así que, qué mejor forma de lucirlas que un corte mariposa. Este estilo lleva reinando un par de años y Navidad no será la excepción. Aunque este corte de pelo apuesta por llevarse con capas cortas, en 2026 se llevarán mejor con capas medias con el objetivo de enmarcar las facciones.

Esta noche es la opción perfecta para llevarlo con un peinado de ondas abiertas, así que si aún estás buscando el peinado perfecto, considera esta opción.

Corte largo con flequillo Birkin

Jane Birkin y su icónico flequillo dominarán la temporada, por lo que, si estás buscando un corte que sea notorio pero sofisticado y elegante, no dudes en incluir un fleco. Este estilo se caracteriza por llevarse ligeramente degrafilado y no busca ser perfecto o llevarse completamente recto. El flequillo Birkin puede lucir en un peinado recogido, con pelo suelto, lacio e incluso ondulado.

Corte clavicut

Como su nombre lo indica, este corte de pelo llega justo a la altura de la clavícula, apostando por hacer una línea limpia que nos ayude a alargar visualmente el cuello y estilizar el perfil de nuestro rostro. Este corte es ideal para aquellas que buscan transmitir una imagen refinada y elegante, y aunque su mejor forma de lucir es en pelo lacio, estilizarlo con ondas suaves también es un gran acierto.

La recomendación para que este corte luzca impecable es llevarlo en melenas lacias naturales para evitar el “efecto casco” del pelo ondulado.

Corte bixie

Si lo que estás buscando para esta Navidad y Año Nuevo es un cambio radical y total, el bixie es la opción que necesitas probar. Este corte de pelo, al dejar despejada la nuca, estiliza el cuello y lo alarga, factor importantísimo al momento de querer lucir una nueva imagen y con un acabado sofisticado.

Esta Navidad es el momento perfecto para lucir una nueva imagen. Ya sea que optes por un italian bob o algo arriesgado como el bixie, estos cortes de pelo son la alternativa perfecta para pasar una Nochebuena con un aspecto elegante y muy sofisticado.