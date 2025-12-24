Suscríbete
5 Peinados fáciles y elegantes que puedes hacer tú misma para lucir sofisticada esta Navidad

Con estas propuestas de peinados, lograrás un look sofisticado, cómodo y acorde con el espíritu navideño sin tanto esfuerzo.

Diciembre 24, 2025 
Melisa Velázquez
Peinados navideños fáciles de hacer en casa para un look elegante y sofisticado

Peinados navideños fáciles de hacer en casa para un look elegante y sofisticado

Getty Images

Para lucir radiante y sofisticada en Navidad no necesitas un peinado de salón, pues con opciones sencillas y fáciles de hacer en casa, puedes conseguir un look elegante y llamativo, perfecto tanto para la cena de Navidad como para recibir el Año Nuevo.

La clave está en los pequeños detalles, pues recuerda que menos es más, y que el lujo silencioso es una de las tendencias más buscadas de la temporada para conseguir un look lleno de elegancia.

Peinados navideños fáciles de hacer en casa para un look elegante y sofisticado

Estas propuestas de peinados son fáciles, versátiles y muy chic para brillar en las celebraciones decembrinas.

Moño bajo pulido

Se trata de un clásico minimalista, que además de lucir siempre elegante, es un peinado que estiliza el rostro y combina a la perfección con atuendos formales o conjunto sencillos, además también se caracteriza por su versatilidad, pues se puede llevar con un acabado pulido o má natural con mechones sueltos.

Ondas suaves con raya al lado

Un peinado que nunca falla, son las ondas suaves como las de Kate Middleton, que al igual que ella, puedes peinar con una raya lateral para darle un toque más sofisticado y lleno de elegancia.

Coleta baja elegante

Aunque pueda parecer un peinado casual, con un acabado pulido puede transformarse en una opción fácil de hacer y elegante, solo dale ese toque glamuroso ocultado la liga con un mechón o agregando algún accesorio elegante.

Semirecogido con twist

Si quieres lucir parte de tu melena suelta, puedes optar por este peinado, solo basta con tomar dos mechones frontales, girarlos ligeramente hacia atrás y sujetarlos con un broche discreto o con un accesorio brillante para darle un toque navideño.

Ponytail

Se trata de un peinado clásico que se reinventa con facilidad para lucir elegante, pues al llevarse alta con un efecto pulido y moderno, se puede crear un look minimalista digno de una cena elegante.

Recuerda que los pequeños detalles, como un buen accesorio o un acabado pulido, marcan la diferencia y hacen que tu peinado luzca digno de celebración.

Melisa Velázquez
