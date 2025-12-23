¿Qué regalos pueden recibir George, Charlotte y Louis del pueblo? estas son las estrictas reglas

Como cualquier niño normal, los hijos de Kate Middleton y el príncipe William se alegran con la llegada de la Navidad, y los numerosos regalos y sorpresas que reciben durante la temporada festiva, incluso de la gente del pueblo.

Cuando el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis se unen al resto de la familia en la tradicional caminata del día de Navidad, cada año son recibidos con los brazos llenos de regalos del público, incluyendo flores, chocolates, libros y figuras de peluche.

Sin embargo, existen estrictas reglas de protocolo sobre los regalos que pueden y no pueden recibir los hijos de los príncipes de Gales.

¿Qué regalos pueden recibir George, Charlotte y Louis del pueblo?

Cada 25 de diciembre, George, Charlotte y Louis se reúnen con sus padres, Kate y William, y al resto de la familia real para un servicio religioso matutino en St. Mary Magdalene, en los terrenos de la finca Sandringham.

Después, todos disfrutan de un paseo en el que saludan al público y reciben obsequios; sin embargo, para poder conservarlos, estos deben cumplir con ciertos criterios.

Se aceptan flores, alimentos y otros productos consumibles (en cantidades razonables), así como copias de libros presentados por un autor, siempre que el tema no sea controvertido.

Otros artículos de menor valor monetario también pueden quedarse en la realeza, específicamente aquellos que cuestan menos de 150 libras (que se convierten en 200 dólares a mediados de diciembre de 2025).La política recomienda devolver los regalos al donante si la familia real considera que otra organización podría aprovecharlos mejor.

¿Cuál de los hijos de Kate Middleton y el príncipe William ha recibido más regalos?

Durante el 2024, George, Charlotte y Louis recibieron muchos regalos por parte del público que asistió a la caminata tras el servicio navideño para poder saludarlos; sin embargo, fue el más pequeño de los tres quien recibió más detalles.

Louis recibió tantos regalos, que tuvo que pedirle ayuda a su padre, el príncipe William, para poder cargar todos los obsequios que recibió por su gran popularidad.

¿Desde cuándo los niños de la realeza reciben regalos del público?

El público lleva regalando regalos a la realeza al menos un siglo, tal vez más, la exposición “Infancia Real” se inauguró en el Palacio de Buckingham, mostrando regalos que abarcan 250 años.

“A los miembros de la realeza siempre se les han dado regalos, por parte del público, por funcionarios, por VIPs cuando han ido a países extranjeros y también cuando realizan visitas de Estado”, dijo Camilla Tominey, corresponsal real de NBC News, a Today en julio de 2014.

“Todos estos regalos tienen que estar registrados en una lista, así que podrías retroceder 100 años y ver qué tipo de regalos reciben, que varían enormemente según el tiempo”.

Ha habido fotos de William y su hermano, el príncipe Harry, recibiendo regalos durante las caminatas navideñas en los años 80 y 90, igual que hacen hoy los hijos del futuro rey.

