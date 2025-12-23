Enrique Iglesias y Anna Kournikova comparten las primeras imágenes del nacimiento de su cuarto bebé

Enrique Iglesias y Anna Kournikova enternecieron a sus seguidores con una noticia sorpresiva. A través de sus redes sociales, la pareja confirmó la llegada de su cuarto hijo en común. Fieles a su estilo reservado, el cual han mantenido durante más de dos décadas de relación, el cantante español y la extenista compartieron las primeras imágenes del recién nacido a través de una publicación que desató una ola de felicitaciones y mensajes de cariño.

Enrique y Anna aprovechan sus redes sociales para revelar la tierna sorpresa

La pareja reveló la noticia el pasado lunes 22 de diciembre a través de una publicación en conjunto, la cual postearon en su cuenta de Instagram.

Mediante una fotografía, que muestra al pequeño bebé, el cual duerme profundamente envuelto en una manta blanca con detalles lineales en rosa y azul, mientras a su lado reposa un peluche de perezoso.

La imagen fue acompañada por una breve pero enternecedora frase: “Mi sol 17/12/2025”, confirmando de esta manera que el bebé llegó a este mundo el miércoles 17 de diciembre.

Hasta el momento, ninguno de los padres ha revelado nombre o sexo del bebé.

Una familia alejada de los reflectores

A pesar de que Anna y Enrique son figuras reconocidas a nivel internacional por sus respectivas carreras profesionales, han decidido mantener la crianza de sus hijos lejos de las cámaras y los reflectores.

El nuevo bebé llega para unirse a una familia que ha evitado la exposición mediática de sus pequeños y compartiendo únicamente momentos o recuerdos específicos. Así mismo sucedió con el nacimiento de sus gemelos Lucy y Nicholas, de 8 años, y la pequeña Mary, de 5.

De acuerdo con información de “People”, una fuente cercana a la pareja reveló que Anna estaba embarazada el pasado mes de agosto, destacando la felicidad de ambos por convertirse en padres una vez más, así como el compromiso que han tenido con la crianza de sus hijos. Enroque decidió reducir sus giras para estar con su familia, mientras Anna se mantiene al pendiente de sus pequeños en el hogar.

Una relación sólida y admirable

Enrique y Anna se conocieron en 2001 durante el rodaje del videoclip de la canción “Escape”, donde quedaron flechados y decidieron darle una oportunidad a su historia de amor dando inicio a una de las relaciones más estables del mundo del entretenimiento y lejos de escándalos.

Aunque rara vez hablan públicamente de su vida privada, en entrevistas anteriores ambos han dejado claro que formar una gran familia era un sueño que compartían.

La llegada del cuarto bebé de Enrique Iglesias y Anna Kournikova no hizo más que explotar el internet en mensajes de ternura y felicidad, dejando claro que la familia comparte una vida feliz, tranquila y plena.