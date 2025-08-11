Suscríbete
Con un vestido de esta exclusiva y lujosa marca británica, Georgina Rodríguez dice “¡Sí!” a CR7

La influencer y empresaria conquistó las miradas con su vestido de compromiso que no solo refleja lujo, también se adapta a las tendencias del look romántico de los vestidos con flores que domina el verano.

August 11, 2025 • 
Lily Carmona
soy-georgina.jpg

Este es el vestido romántico de la marca británica que Gerogina lució en su compromiso.

Getty Images

Georgina Rodríguez no solo cautivó el corazón de Cristiano Ronaldo, también el de todas sus seguidoras al compartir con el mundo, el vestido floral con el que CR7 le pidió matrimonio. Y es que luego de años juntos, la pareja por fin ha decidido dar el siguiente paso llegando al altar.

El vestido floreado de Georgina: un look romántico para una velada importante

Hace tan solo unas horas, la modelo compartió con sus seguidores la feliz noticia de su próximo matrimonio con el jugador. A través de su cuenta de Instagram, Georgina nos dejó ver la magnífica pieza con la que CR7 ha pedido su mano. Sin embargo, hace tan sólo unos días, a través de sus redes, Georgina ya no estaba dando un pequeño spoiler dejándonos ver un carrusel en el que podemos apreciar la magnífica joya y a la modelo en un evento íntimo y familiar.

Hoy, sus seguidores ataron cabos y se dieron cuenta de que esta secuencia de fotos era, nada más y nada menos, que su fiesta de compromiso.

Georgina Rodriguez luce vestido floral en su compromiso.jpeg

Georgina Rodríguez apuesta por un vestido floral para un look romántico en la noche de su compromiso.

Instagram @geroginagio

En dicho evento, no solo destaca la belleza de la modelo, también llamó la atención el precioso vestido con el que posó en fotos y videos. Esta pieza con escote corazón y corte midi que además de ser bellísimo, se adapta a la tendencia del verano y su fiebre por los vestidos floreados, se conforma de un estampado floral que dio a la modelo un aire de feminidad y elegancia únicos.

A pesar de que Georgina no ha confirmado la procedencia de su precioso vestido, muchos usuarios en redes se dedicaron a buscarlo encontrando que podría pertenecer a una marca británica muy exclusiva que es reconocida por sus diseños femeninos y florales: House of BC.

Georgina complementó su look con una cadena en color plata de la que pendía un dije de diamante en color carmesí, un maquillaje muy natural, pelo suelto con ligeras ondas y un par de alpargatas de cuña en color neutro.

Un compromiso digno de cuento de hadas

La celebración fue realizada en un espacio abierto, donde un grupo de vocalistas entonó cantos religiosos para amenizar. Al centro del espacio se encontraba una mesa preparada y decorada con flores blancas: rosas y gypsophilias. El evento de índole familiar contó con la presencia de sus hijos.

Por supuesto que el ambiente se adaptó de forma perfecta al look de Georgina, dando como resultado una celebración muy etérea, elegante y natural, digna de un cuento de hadas.

@georginagio

Floral summer 🌸🌼

♬ original sound - Georgina Rodríguez

La historia de amor entre Georgina Rodríguez y CR7 comenzó en 2016 y hoy, nueve años después, el capítulo más esperado por los seguidores de ambos, se hace realidad: su compromiso.
Es tu turno de contarnos qué te pareció el vestido de la también empresaria e influencer, nosotras nos declaramos fanáticas de esta tendencia y enamoradas de su outfit.

