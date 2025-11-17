¡Hola glow up decembrino! 5 cortes de pelo que afinan facciones y rejuvenecen especialmente a los 40

Diciembre llegó y, como cada año, trae consigo un deseo muy específico: cerrar el año con un cambio de imagen que nos haga sentir renovadas, más frescas y listas para iniciar una nueva etapa. Y es que estos estilos no solo están en tendencia, sino que son grandes aliados para afinar visualmente el rostro, suavizar líneas de expresión y aportar una vibra juvenil sin comprometer la elegancia.

Capas estratégicas, contornos que levantan la mirada y longitudes inteligentes son solo algunas de las opciones que estos cinco cortes de pelo nos ofrecen para rejuvenecer y tener un auténtico glow up decembrino.

Long bob

El long bob, un corte que suele llegar a la altura de la clavícula, es uno de los cortes más favorecedores para los 40. Su longitud ayuda a equilibrar el rostro sin endurecerlo, mientras que si se lleva con un corte pulido, aporta sofisticación inmediata.

El secreto está en el acabado recto pero suave que estiliza el cuello y crea una línea vertical que afina visualmente nuestras facciones.

Para aquellas que no son muy fanáticas de los cortes rectos, el long también puede llevarse con unas sutiles capas largas o las puntas degrafiladas.

Corte midi con capas frontales

Un clásico del rejuvenecimiento capilar es este corte. Las capas frontales ligeras, que se recomienda llevar a la altura de los pómulos y la mandíbula, crean un efecto de contouring natural, suavizando zonas como la quijada y aportando luminosidad al tercio superior del rostro.

Este corte de pelo aporta movimiento, hace que la melena se vea más densa y rejuvenece automáticamente porque “rompe” la rigidez que algunos cortes largos y uniformes pueden llegar a aportar.

Esta es la opción ideal para aquellas que están buscando un cambio que sea sutil pero altamente poderoso.

Bob francés degrafilado

Este es el corte parisino del momento; se caracteriza por ser corto y ligeramente despeinado, lo que le da ese aire de desenfado que automáticamente resta años y está en tendencia actualmente. El degrafilado frontal da un efecto instantáneo abriendo la mirada y afinando nuestras facciones.

Su vibra es elegante pero juvenil, y funciona increíblemente en pelo fino, ya que aporta textura y volumen sin esfuerzo.

Corte shag

Un shag ligero, no tan marcado como el de los 70, combina capas medias y largas que levantan el rostro sin agregar volumen donde no se necesita.

Este corte es ideal para quienes buscan movimiento y un toque moderno sin perder el control del peinado. Su forma crea una silueta ascendente que alarga el rostro, lo estiliza y suaviza líneas alrededor de los ojos y la boca.

Corte de pelo largo

Si lo tuyo es mantener el largo de la melena, esta es la opción más rejuvenecedora que vas a encontrar. El pelo XL ha ido ganando terreno para posicionarse como uno de los favoritos de muchas mujeres para restar años de su apariencia; apostar por él en un corte recto con o con puntas ligeramente degrafiladas crea una caída elegante, limpia y actual.

No por nada es el favorito de Demi Moore.

Un buen corte de pelo puede convertirse en tu mejor aliado para cerrar el año con energía renovada. Si estás buscando un glow up decembrino que deje huella, afine tus facciones, suavice tu rostro y además aporte un toque moderno a tu apariencia, estos cortes de pelo serán la compañía ideal.