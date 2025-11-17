Governors Awards 2025: Dakota Johnson lleva el corte de pelo antiedad que todas queremos este invierno

veces solo necesitas ver a una celeb aparecer en una alfombra roja para decir: “ok, ese look lo quiero ya mismo”. Y justo eso pasó con Dakota Johnson en los Governors Awards 2025, donde llegó con un corte de pelo antiedad que, honestamente, favorece a cualquiera que busque un refresh invernal sin complicarse.

Un corte elegante, fresco y con efecto rejuvenecedor

Dakota eligió un estilo que ya forma parte de su sello personal, con un largo medio suavemente desfilado, con caída natural y un movimiento que hace que todo el rostro luzca más ligero. No es un cambio radical, pero sí ese tipo de ajuste que marca la diferencia entre “bien” y “wow”. Este tipo de largo es perfecto para suavizar facciones y dar ese efecto de frescura que asociamos con un look más joven y relajado.

Además, su fleco (uno de los más comentados siempre que aparece) volvió a jugar a su favor. Un flequillo largo y abierto, que enmarca el rostro sin taparlo y que, en invierno, se convierte en el mejor aliado para levantar la mirada sin sumar dureza.

Por qué este corte es el favorito para el invierno

El invierno suele ser de contrastes: frío, capas, cuello alto… y un corte fácil de peinar se vuelve un salvavidas. Lo que lleva Dakota funciona porque:

Se adapta a cualquier textura , desde lacio hasta ligeramente ondulado.

No necesita un styling pesado para verse bien.

Aporta un efecto lifting suave gracias al desfilado sutil y al fleco abierto.

Si buscas algo que no requiera horas frente al espejo y que, además, aporte luminosidad al rostro, este estilo es ideal. No cae en exageraciones, pero sí en ese equilibrio perfecto entre moderno, elegante y práctico.

Cómo llevarlo si quieres copiar el look de Dakota

La clave está en pedir un midi desfilado, con capas muy suaves que no se noten por separado. Para el día a día, basta un cepillado rápido o un poco de crema para peinar para resaltar el movimiento natural.

Si te gusta el fleco, pide uno tipo curtain fringe, largo, ligero y con forma suave. Si no, puedes quedarte con el largo medio y el resultado seguirá siendo igual de rejuvenecedor.

Dakota Johnson nos confirma que este invierno, el look ganador es cómodo, natural y con ese guiño antiedad que todas queremos.

