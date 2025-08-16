El vínculo inquebrantable entre Dakota Johnson y su padrastro Antonio Banderas: “Cambió nuestras vidas para siempre”

Cuando Antonio Banderas contrajo matrimonio con Melanie Griffith, no solo asumió el papel de esposo, también el de padrastro de Dakota Johnson. La actriz ha afirmado que él ha sido un padre lleno de cariño y una de las figuras masculinas más importantes en su vida.

A pesar de que el matrimonio entre Banderas y Griffith terminó en 2015, Dakota ha seguido en contacto con el actor español, a quien sigue llamando con cariño: “papi”.

Te podría interesar: Dakota Johnson reinventa las uñas princesa que Lady Di usaba en los 60

El vínculo entre Dakota Johnson y Antonio Banderas

Fue en 1995 cuando Antonio Banderas y Melanie Griffith se conocieron mientras rodaban la película ‘Two Much’, un año después decidieron casarse en una ceremonia privada en Marbella, cuando Dakota tenía solo 6 años.

Aunque la pareja se separó en el 2015, el vínculo entre el actor y sus hijastros sigue intacto, un cariño que Dakota dejó claro durante una entrevista en 2019 en los Hollywood Film Awards, y que se ha hecho viral de nuevo con motivo del cumpleaños número 65 de Banderas.

“Mi padrastro, Antonio Banderas, irrumpió en nuestras vidas. Es tan vibrante, tan divertido, y tan gracioso... Quiso a mi madre, a mí, y a mis hermanos, con tanta fuerza y tanto ruido, que cambiaría nuestras vidas para siempre”.

Con el matrimonio de Melanie y Antonio, Dakota pasó largas temporadas en España, país al que aprendió a amar como su segundo hogar.

“Cuando mi familia se casó con Antonio, también nos casamos con España: nuestros increíbles nuevos parientes y amigos, el baile flamenco, el jamón... Papi, en nombre de tu familia, estamos siempre tan asombrados contigo, estamos muy orgullosos de ti y te queremos para siempre”

Dakota Johnson, Antonio Banderas y Melannie Griffith Getty Images

La influencia de Antonio Banderas en la carrera de Dakota Johnson

Sin embargo, la influencia de Antonio en la vida de Dakota no solo fue en lo personal, el actor también influyó en su carrera profesional, pues aprendió de él la disciplina para crear personajes inolvidables.

“Se pasaba horas, días incluso, en su oficina preparando un papel. Esa disciplina la llevo conmigo. Tuvimos 20 años de vida familiar y fue estupendo, aunque lo mejor está por llegar”.

Por otra parte, Antonio asegura sentir una gran admiración por el trabajo de Dakota, y confesó que le gustaría trabajar con ella algún día: “Me encantaría trabajar con Dakota, es muy talentosa y versátil”.

