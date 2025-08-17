Suscríbete
Entretenimiento

Así son los tatuajes que se hicieron Zendaya y Tom Holland antes de anunciar su compromiso

La pareja del momento, Zendaya y Tom Holland, inmortalizaron su amor con bellos tatuajes antes de su esperada boda.

August 17, 2025 • 
Melisa Velázquez
Los tatuajes de Zendaya y Tom Holland

Getty Images

El compromiso de Zendaya y Tom Holland se convirtió en la noticia del año, cuando la actriz fue vista por primera vez con su anillo de compromiso durante la alfombra roja de los Golden Globes, que se celebraron el pasado mes de enero.

Los detalles sobre la propuesta de matrimonio se desconocen; sin embargo, la pareja sorprendió con tatuajes a juego, ¿qué significan?

¿Qué significan los tatuajes que se hicieron Zendaya y Tom Holland a juego?

La misma noche en la que Zendaya dejó ver su anillo de compromiso por primera vez, también lució un pequeño pero significativo tatuaje, una pequeña “T” en el costado que hace referencia a su prometido Tom.

De acuerdo con información de TMZ, Tom Hollan también lleva una “Z” en honor a su prometida, y ambos se hicieron sus tatuajes poco antes de comprometerse, como un símbolo del gran amor que sienten el uno por el otro.

Anillo de compromiso y tatuaje de Zendaya

Getty Images

Te podría interesar: Zendaya rindió homenaje a Lady Di: así es la impactante falda globo que lució en el desfile de Louis Vuitton

Historia de amor de Zendaya y Tom Holland

Zendaya y Tom se conocieron en el 2016 durante el rodaje de la primera entrega de Spiderman que protagonizó el actor, aunque no se hicieron novios de forma inmediata.

Tuvieron un periodo de amistad, y Zendaya comenzó una relación sentimental con Jacob Elordi, su compañero de reparto en la serie Euphoria, mientras que Tom salía con Nadia Parkes.

Te podría interesar: De Tom Holland y Zendaya a Andrew Garfield y Emma Stone: los historias de amor surgidas en Spider-Man

Cuando sus respectivas relaciones terminaron, ellos comenzaron a salir, Zendaya y Tom hicieron oficial su relación en el 2021 durante la premier de la segunda entrega de Spiderman, y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más queridas de Hollywood.

Se dice que antes de pedirle matrimonio a Zendaya, el actor pidió su mano a su padre. Finalmente Tom le entregó un anillo de compromiso diseñado por Jessica McCormack, de aproximadamente 5 quilates y con un valor de 150 mil dólares.

Zendaya Tom Holland
Melisa Velázquez
