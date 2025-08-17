Mixie, el corte de pelo ideal para verte moderna y juvenil si tienes 60+

Después de los 60 años, las mujeres suelen reinventar sus looks con nuevos cortes de pelo que les permitan lucir más sofisticadas, jóvenes y atractivas, la buena noticia es que entre todas las opciones, el corte mixie se adapta a quienes buscan un cambio de look radical pero de bajo mantenimiento.

¿Cómo es el corte de pelo mixie?

El corte de pelo mixie se caracteriza por ser una mezcla entre el pixie y el mullet, dos cortes en tendencia que al mezclarlos ofrecen un look rebelde, sofisticado, elegante y tan versátil que se puede adaptar a cualquier tipo de rostro.

La estilista, Ana Cicarelli, define el corte mixie para la revista InStyle como un estilo fresco, lleno de libertad: “Es perfecto para obtener un aire chic pero desenfadado. Con este corte de pelo podemos eliminar el peso y crear más textura y movimiento para un estilo sin esfuerzo”.

El mixie suele ser mucho más corto de la parte frontal y en los laterales como un pixie, pero más largo en la parte de atrás como un mullet con un acabado rebelde y moderno, que se puede combinar con flequillos asimétricos para dar mayor personalidad a tu look.

Corte de pelo mixie para rejuvenecer después de los 60

Los cortes de pelo con capas desfiladas y texturizadas, son ideales para rejuvenecer porque al adaptarse al tipo de rostro, pueden enmarcar las facciones, ofreciendo un efecto lifting al instante. Los cortes mixie más populares para el 2025 y 2026 son:

Mixie con flequillo

Es una de las variantes más versátiles y favorecedoras para todo tipo de rostros, con un flequillo desfilado, da un toque mucho más femenino, mientras aporta movimiento, textura y un efecto juvenil.

Mixie en cabello rizado

Es el corte ideal para las melenas curly, pues puede quitar peso a la melena sin restar movimiento, además de aprovechar la textura natural de los rizos para conseguir un look desenfadado pero elegante.

Mixie sin flequillo

Los mixie también se pueden llevar sin flequillo, esta tendencia era la más popular en la década de los 90, perfecta para quienes tienen el pelo fino y buscan darle dinamismo a su corte.

Los cortes mixie son para quienes se quieren atrever a lucir looks rebeldes con personalidad.

