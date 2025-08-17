Mechas hair bronzing: la técnica que da un “efecto besado por el sol” que rejuvenece rostro y pelo

Las mechas hair bronzing se están convirtiendo en una de las tendencias favoritas del 2025 porque no sólo rejuvenecen tu rostro, también aportan brillo y vitalidad a tu melena, sin drásticos cambios de look o demasiado inversión en su mantenimiento.

Esta técnica de color se ha hecho cada vez más popular porque tiene un hermoso efecto llamado “besado por el sol” que aporta brillo y luminosidad.

¿Qué son las mechas hair bronzing?

Las mechas bronzing hair son una técnica de coloración que busca dar al pelo un efecto cálido, luminoso y con dimensión, que está inspirada en los tonos dorados del sol sobre la piel bronceada del verano.

También se le conoce como el efecto “besado por el sol” porque son tan discretas y naturales, que parece que el solo ha dejado destellos en el pelo, iluminando el tono de tu piel y melena, para una apariencia juvenil.

Beneficios de hacerte las mechas hair bronzing

Es una técnica de coloración muy natural, perfecta para quienes buscan un cambio de look natural y de bajo mantenimiento

La estilista Alba Esteban, explicó los beneficios de elegir estas mechas para rejuvenecer tu imagen:

“Esta técnica busca la naturalidad y el juego de luces y sombras de forma sutil con un acabado súper elegante. Además evita contrastes muy marcados creando una transición imperceptible.

Se usan tonos cálidos, dorados, cobrizos y tostados. Todo en la gama de los tonos cálidos ya que son los que representan los bronceados y esto aporta al cabello un acabado saludable y luminoso”.

La experta en colorimetría, asegura que este tipo de coloración no requiere de retoques constantes, lo que la hace de bajo mantenimiento, dos veces por año más o menos, así que no hay pretexto para lucir más joven y bella a pesar del paso del tiempo.

