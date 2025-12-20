Portavoz del príncipe Harry aclara la polémica que involucró a Jane Goodall: “el duque nunca ha dicho nada”

El nombre del príncipe Harry volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que una periodista afirmara que el duque habría realizado un comentario fuera de lugar durante una reunión con Jane Goodall.

El comentario, difundido durante una entrevista en un podcast, generó incomodidad y debate por lo delicado de su contenido. Sin embargo, ante el escándalo que provocó, el equipo del duque de Sussex decidió intervenir para aclarar los hechos, negando de forma rotunda que diversas interpretaciones del mismo no correspondían a lo que en realidad sucedió.

¿Qué fue lo que dijo el príncipe Harry que involucró a Jane Goodall?

El escándalo comenzó luego de que la periodista Tina Brown relatara la supuesta conversación que el príncipe Harry mantuvo con Jane durante una reunión. En ella, Brown aseguró que la científica le habría contado que el príncipe presentó a su hijo Archie utilizando una expresión que fue interpretada por muchos como inapropiada.

Además de esto, Tina también abordó el debate sobre el distanciamiento de Harry y Meghan con la familia real, así como las expectativas del futuro que les espera luego de que abandonaran sus funciones reales.

La respuesta del portavoz fue firme

Ante la difusión de estas declaraciones, un portavoz del príncipe Harry salió a aclarar la situación. En un comunicado, negó de forma categórica que el duque hubiera utilizado palabras similares a las que se le atribuyeron y aseguró que nunca expresó algo que pudiera interpretarse de esa manera.

El equipo del duque subrayó también la gravedad de adjudicar declaraciones a personas fallecidas que ya no pueden aclarar o desmentir acusaciones; recordemos que la científica y etóloga falleció el pasado mes de octubre.

El príncipe Harry y Jane Goodall en 2019. Getty Images

El portavoz también destacó que la relación entre el príncipe y Goodall siempre fue un vínculo basado en el respeto y la admiración mutua, señalando que ambos tuvieron una causa que los unía: el cuidado y conservación del medio ambiente.

Así fue la respuesta de Tina Brown

Luego de que la situación escalara a un debate internacional, la periodista tuvo que salir a reconocer que había cometido un error al expresar la frase, la cual se malinterpretó debido a su rapidez al hablar.

Afirmó que el término que se viralizó no fue el que ella había emitido originalmente y que su intención no buscaba ofender a nadie, pues solo era una anécdota lo que había compartido.

A pesar de que la controversia escaló a nivel mundial, la realidad es que el vínculo entre el príncipe Harry y Jane Goodall fue cercano desde su reunión en 2018. Su vínculo fue tan importante que el día del fallecimiento de la primatóloga, Harry y su esposa dedicaron un mensaje en el que resaltaron su importante labor científico y humanitario.