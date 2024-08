Revelan cuál sería la actitud del príncipe William si el príncipe Harry se reconciliara con la Familia Real

La batalla silenciosa entre el príncipe Harry contra el resto de los miembros de la Familia Real continúa, pues aún ambas partes parecen sentir rencor por los hechos que los envolvieron en el pasado.

Por su parte, el rey Carlos III se niega a contestar las llamadas de su hijo menor, según la revista People. Mientras que el heredero al trono, William, continúa manteniendo un mar de distancia entre él y su hermano. En general, el panorama no pinta claro para una pronta reconciliación, sin embargo, hay expertos que afirman que aún se puede dar marcha atrás en la rivalidad familiar que persiste entre los Windsor.

El lanzamiento de las memorias del duque de Sussex ocasionaron su distanciamiento de la Familia Real amazon.com

Específicamente, fue el ex mayordomo real del rey Carlos, Grant Harrold quien dijo a Slingo que existe la posibilidad de que los hijos de Lady Di vuelvan a acercarse algún día, pues “el tiempo cura”.

¿Cuál sería la actitud del príncipe Harry ante la reconciliación del duque de Sussex con la Familia Real?

“El tiempo cura y he notado que no han dicho mucho, han sido muy discretos y eso puede estar mostrando que están cambiando su dirección. Es posible que con el tiempo eso se pueda solucionar”, dijo Harrold ante el medio citado."Pero lo único de lo que estoy consciente es que William tiene una gran desconfianza. Creo que esa es la parte complicada y podría frenarlos”, agregó el ex empleado real.

El príncipe William tendría una actitud desconfiada ante el regreso de Harry al reino Getty Images

Asimismo, el experto en asuntos de los Windsor agregó: “Si Harry quisiera volver a la Familia Real, no se trataría sólo de William y Catherine, sino también de su padre, el rey, y toda la organización”. Harrold justifica este argumento asegurando que en sus memorias, el duque de Sussex “atacó a todos”, por lo que el resto de la familia podría decir “Oh, esto podría ser arriesgado”, dejando volver al pelirrojo, pero con la desconfianza de que él podría traicionarlos. “Así que creo que William simplemente dejará que el tiempo siga su curso y verá cuánto tarda en sanar las cosas”, aseguró el ex mayordomo.

Un ex empleado real asegura que los príncipes Harry y William pueden reconciliarse en el futuro (Getty Images)

“Sigo pensando que se reconciliarán en algún momento cuando sean mayores, porque no puedo imaginar que dos personas tan cercanas como William y Harry no vuelvan a llevarse bien”, añadió Harrold. “Entiendo cómo sucedió, los desencuentros familiares son comunes, pero siempre hay una parte de ti que quiere arreglarlo, aunque tal vez no sea la misma relación que antes”, concluyó la fuente, dejando una pequeña llama de esperanza viva para quienes aún esperan ver a los hijos de Diana Spencer reunidos una vez más.