Uñas francesas: 5 propuestas en tendencia para llevar este manicure en San Valentín

Las uñas francesas no solo son un manicure clásico, son también sinónimo de elegancia y atemporalidad. Han sabido adaptarse a diversas épocas, estilos o tendencias y esa versatilidad es la que hace de ellas uno de los diseños de uñas favoritos de muchas mujeres alrededor del mundo.

Este San Valentín no será la excepción a la regla en la que este manicure se adapte a los diseños del momento y es por eso que trae para nosotras diversas propuestas creativas, pero igual de elegantes, que se convertirán en grandes aliadas para lucir unas manos sumamente refinadas y femeninas en esta temporada tan romántica del año.

Francés con corazón

Una forma muy creativa de lucir un manicure francés en tonos rojos es sustituyendo la tradicional media luna por este patrón tan poco convencional. Sobre cada esquina de la uña vas a trazar una semicurva que asemeje los dos bordes altos que forman un corazón. Procura no cerrar el diseño para dejar una línea muy fina de separación entre ambos trazos, pues en medio de ellos plasmarás un pequeño corazón que será el toque romántico que tus uñas necesitan para lucir un diseño de San Valentín sumamente sofisticado.

Deep French en forma de corazón

El francés profundo se reinventa este Día de los Enamorados con esta propuesta creativa, colorida y femenina. Con ayuda de tus tonos favoritos de rosa o rojo, vas a dibujar sobre cada uña los dos bordes altos que forman un corazón. Ojo, este trazo debe comenzar unos milímetros arriba de la cutícula para cumplir con el estilo francés profundo que hace que las manos luzcan sumamente elegantes.

Por supuesto que la magia de estas uñas reside en combinar colores y texturas, así como acabados, para hacerlas más llamativas.

Frances dúo

Esta propuesta no solo es creativa, sino también muy arriesgada y, aunque a simple vista pueda resultar muy sencilla, la realidad es que luce sumamente increíble en las uñas. Para realizarlo, vas a requerir de una base con efecto espejo en tono rosa, la cual va a cubrir toda la superficie de cada uña. Una vez protegido el efecto, vas a trazar las medias lunas características del francés en color rojo para crear un contraste entre ambos efectos y, al mismo tiempo, un diseño único.

Francés cat eye

Las uñas francesas sin ojo de gato no serían lo mismo, y este San Valentín apuestan por llevarse con dos técnicas diferentes: el francés creado a partir de la manipulación de las partículas magnéticas de este efecto y el típico trazo en forma de media luna que todas conocemos.

Esta propuesta no solo es arriesgada, es elegante, creativa y una tendencia que estaremos viendo en las manos de todas por su versatilidad y belleza. Si lo tuyo es apostar por diseños más cargados, puedes incluir figuras entre sea dimensión o piedritas para realzar la belleza de tu diseño.

Uñas francesas con corazones

Para las amantes de lo clásico, el francés con su tradicional punta blanca siempre será un gran acierto. Este San Valentín puedes apostar por llevar el típico french sobre uñas largas en forma almendra con pequeños corazones esparcidos por las uñas para lograr un acabado femenino, coqueto y sumamente romántico que hará que todo mundo te pregunte sobre tu bonito diseño de uñas a donde sea que vayas.

Este 14 de febrero pertenece a las uñas francesas y todas las formas creativas que estas tienen para lucir increíbles. Si aún no tenías idea del diseño que te acompañaría durante esta temporada romántica del año, ahora ya tienes cinco propuestas en tendencia que te harán lucir un manicure muy especial este San Valentín.