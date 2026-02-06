Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿cuándo, dónde y a qué hora verlo?

Si eres fan de Bad Bunny o te encanta el plan de ver algo más que fútbol, el Super Bowl 2026 se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año gracias a la participación del cantante puertorriqueño como protagonista del espectáculo de medio tiempo. Este momento promete ser histórico, no solo por la música, sino también por la forma en que representa la cultura latina en el escenario más visto del entretenimiento global.

Cuándo y dónde es el Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en Estados Unidos. Este estadio ha sido sede de grandes partidos de la NFL y ahora será testigo de uno de los shows más esperados del año.

Bad Bunny fue anunciado oficialmente como la figura principal del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, convirtiéndose en uno de los artistas latinos más importantes en encabezar este tipo de espectáculo.

¿A qué hora verlo?

La transmisión del Super Bowl 2026 en México y Latinoamérica comenzará aproximadamente a las 5:30 p.m. (hora del centro de México) con el inicio del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

El show de medio tiempo de Bad Bunny no tiene una hora fija, porque depende de cómo avance el juego. Pero según los tiempos típicos del evento, se espera que el espectáculo comience alrededor de las 7:00 p.m. (hora de México), tras concluir el primer medio del partido. Esto significa que si quieres verlo desde el principio, lo ideal es estar frente a tu pantalla desde el kickoff.

¿Dónde ver el Super Bowl y el halftime show?

Para quienes están en México y gran parte de Latinoamérica, el Super Bowl 2026 se transmitirá por televisión abierta y plataformas de streaming. Así, puedes elegir ver el partido completo o simplemente sintonizar el momento del show de medio tiempo, que suele durar entre 12 y 15 minutos.

¿Por qué es especial el show de Bad Bunny?

Bad Bunny es sin duda el hombre del momento y en distintas ocasiones ha expresado que su participación es una celebración de su cultura. ¡Sin duda, este espectáculo será un símbolo para muchos latinos!

