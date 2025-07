Esta es la biografía de la princesa Margarita que revelaría el padecimiento de una extraña enfermedad

La publicación de una nueva biografía de la princesa Margarita podría provocar desestabilidad y descontento en la familia real británica. La escritora Merlye Screst ha revelado información delicada sobre la infancia de la princesa. De acuerdo con reportes de The Telegraph, la autora estaría confirmando que la princesa Margarita padeció del síndrome de alcoholismo fetal derivado del consumo de alcohol de la Reina Madre.

¿Qué es el síndrome de alcoholismo fetal?

Este trastorno se produce cuando una mujer embarazada consume alcohol en grandes cantidades. Este llega a la placenta afectando el desarrollo del feto, provocando retraso en el crecimiento del feto, cambios faciales sutiles, dificultades cognitivas o de aprendizaje y alteraciones en el comportamiento como cambios de humor repentinos o migrañas frecuentes.

Para nadie es un secreto que la Reina Madre solía ser una gran bebedora social, la autora señala que dentro de las bebidas más consumidas por la madre de la reina Isabel II el gin, los martinis y el Dubonnet permanecían en su listado de consumo habitual. Esta acción podría haber provocado en su hija menor este padecimiento de forma inconsciente. Por supuesto que durante el embarazo de la Reina Madre no era de conocimiento público el daño que las bebidas alcohólicas podían provocar daños a las mujeres embarazadas y sus bebés, este síndrome fue descubierto hasta 1973 y la princesa Margarita nació en 1930.

De acuerdo con testigos recabados por The Telegraph, durante su embarazo de la reina Isabel II su consumo habría reducido notoriamente, llevándola incluso a confesarse antes su marido, el Rey Jorge VI “¡ver vino me emociona! Sería una tragedia si nunca recupero la debida”.

¿Cuál fue la causa de muerte de la princesa Margarita?

Con 71 años y luego de una larga batalla contra terribles migrañas el 9 de febrero de 2002, la princesa fallecería víctima de un accidente cerebrovascular. A pesar de que no existen datos que confirmen que su deceso tenga relación con lo propuesto por Secrest en su libro, este “hallazgo” en la historia de la princesa podría explicar el porqué de la personalidad de la princesa, comportamientos que la llevaron a ser bautizada como “la princesa rebelde”.

De acuerdo con información de People, Secrest estaría citando el trabajo del Doctor Kenneth Jones quien, se menciona, sería el que descubriría este síndrome el la década de los 70, además de testigos y pacientes del padecimiento para llegar a la conclusión de que la princesa Margarita fue víctima de esta condición.

El libro de la escritora Merlye Screst Princess Margaret and the Curse: An Inquiry into a Royal Life saldrá a la venta en Estados Unidos el próximo 9 de septiembre.

La información sobre que la princesa Margarita podría haber padecido este síndrome aún no está confirmada por la familia real, sin embargo, esta biografía podría resultar un documento interesante que podría dar respuesta al por qué de sus problemas de salud.