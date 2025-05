Enamorados y radiantes: así lucieron Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley en su primera aparición pública juntos

Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley hicieron su primera aparición pública como pareja el pasado fin de semana en un evento en Roma. Un debut que ha llamado la atención de propios y extraños y que tampoco ha pasado desapercibido para los medios.

Fue durante una cena en honor a la inauguración de la exposición Orizzonti/Rosso, organizada el pasado 24 de mayo por la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, en donde la pareja se dio cita a la que se convirtió en su primera alfombra juntos.

Hurley, de 59 años, deslumbró con un vestido rosa fucsia de escote pronunciado y mangas largas, complementado con unas sandalias plateadas de plataforma y unos largos pendientes también en color plateado.

Mientras que el padre de Miley Cyrus, de 63 años, optó por su característico estilo vaquero con pantalones negros ajustados adornados con medallones plateados, chaqueta con detalles de cuero, sombrero western y gafas de sol.

Ambos posaron sonrientes y tomados del brazo, irradiando complicidad y felicidad, además de que estuvieron acompañados por Damian Hurley, el hijo de Elizabeth. Un gesto que ha sido interpretado como una señal de apoyo a su madre y a su nuevo romance.

La historia de amor de Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus

Hurley y Cyrus se conocieron en 2022 durante el rodaje de la película navideña “Christmas in Paradise”, en la isla caribeña de Nevis. Sin embargo, fue en abril de 2025 cuando volvieron a conectar, tras la difícil separación de Cyrus de la cantante Firerose.

Según declaraciones del propio cantante de música country, Hurley se acercó a él en un momento complicado, brindándole apoyo y alegría. “Simplemente nos reímos, y fue en un momento en el que yo no me reía mucho”, indicó en una entrevista para The Ty Bentli Show de Apple Country Music.

En tanto que la noticia de su relación se hizo pública el domingo de Pascua, cuando ambos compartieron en Instagram una foto en la que Cyrus besa la mejilla de Hurley, acompañada del mensaje “Happy Easter” y un emoji de corazón. La publicación sorprendió a muchos seguidores y celebridades, quienes no dudaron en felicitarlos.

A pesar de las reacciones mixtas, Hurley se mantiene firme en su decisión de vivir este romance. Incluso, una fuente cercana reveló a PEOPLE que a la actriz no le importa que algunos no entiendan su relación y que ella está enfocada en las cosas en común que tiene con Cyrus, como la música country y un estilo de vida relajado.

En medio de críticas y sorpresas, Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley continúan escribiendo su historia de amor, demostrando que, a veces, las conexiones más inesperadas pueden ser las más auténticas y felices.