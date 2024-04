Elizabeth Hurley rompe el silencio y aclara si fue o no el primer amor del príncipe Harry: ¿por qué se dice que hubo romance?

En el último año la polémica ha perseguido a la actriz Elizabeth Hurley, ya que desde que se publicó el libro Spare del príncipe Harry la gente comenzó a especular una escandalosa teoría en la que se les relaciona sentimentalmente a ambos. Por ello es que ahora ella ha decidido poner fin a los rumores y aclarar si fue o no la primera mujer con la que el duque tuvo relaciones sexuales.

Para quienes no lo tengan muy presente, la obra del pelirroyo royal en donde expone sus memorias fue publicada a principios de 2023 y desde su lanzamiento desató revuelo ya que, además de hacer fuertes revelaciones de la Familia Real Británica, también habló de su primera vez en el plano sexual.

Según este pasaje que escribió en su libro, el príncipe perdió la virginidad con una mujer que “era mayor” y que lo trató “como un semental joven”. Aunque no reveló el nombre de esa persona, por lo que muchos trataron de adivinar de quién se trataba y a raíz de ello fue que surgió el nombre de la actriz.

Se rumora que Elizabeth Harley fue la mujer con la que el príncipe Harry perdió la virginidad Archivo

Muchos relacionaron a Hurley con esta misteriosa mujer sin tener pruebas de por medio, y aunque otra persona llamada Sasha Walpole salió a decir que en realidad se trataba de ella de quien Harry hablaba en su libro, las especulaciones no pararon y varios seguían insistiendo en que se trataba de Elizabeth, quien fue uno de los íconos sexuales de los noventa y principios de los años 2000.

¿Qué dijo Elizabeth Hurley sobre el príncipe Harry?

En una entrevista reciente para Watch What Happens Live, la también diseñadora de moda dijo al presentador Andy Cohen que esos rumores sobre ella y el duque de Sussex no son ciertos. “Lo que Harry dijo fue: ‘La mujer con la que perdí la virginidad es inglesa. Ella es mayor que yo. Fue en Gloucestershire’. Y entonces, todos dijeron: ‘Ah, es Elizabeth’. Fue absurdo y sin sentido”, reclamó

Elizabeth Hurley asegura que nunca ha tenido nada que ver con el príncioe Harry Archivo

Además, aseguró que nunca ha tenido contacto con el hijo menor de Lady Di. “Nunca lo he conocido en mi vida”, dijo. Mientras que estas declaraciones ponen fin a las especulaciones de romance entre ambos.

Por otro lado, Elizabeth Hurley no entiende de dónde viene esta teoría ya que nada ha tenido que ver con él y, además de ser británicos, no tienen cosas en común que pudieran dar un indicio de algún romance.