¡Hasta siempre, Carrie Bradshaw! Sarah Jessica Parker se despide con conmovedor mensaje

Sarah Jessica Parker ha tenido una larga carrera como actriz en Hollywood; sin embargo, su personaje más icónico, y por el que será siempre recordada, es sin duda, Carrie Bradshwaw, una atrevida escritora de Nueva York que compartía sus experiencias sobre los hombres, el amor y la moda, que finalmente se jubila.

Te podría interesar: 5 increíbles secretos de Sex and the City que toda fan de la serie y sus protagonistas debe conocer

Sarah Jessica Parker se despide de Carrie Bradshaw

Luego de haberle dado vida durante 27 años, y después de que el showrunner Michael Patrick King anunciara que And Just Like That llegaba a su fin con su tercera temporada, Parker compartió en Instagram una profunda reflexión sobre su personaje con una serie de fotos que muestran su evolución.

“Rompió corazones, tacones, costumbres. Amó, perdió, ganó, tropezó, saltó, se quedó corta y cayó en charcos. Envejeció, se volvió más sabia. Ha tomado las decisiones más difíciles, peores y mejores.

Viajó de cerca y de lejos en busca de lo nuevo, lo clásico, amigos y amor. Cambió de casa, de huso horario, de novio, de mente, de zapatos, de pelo, pero nunca de amor y devoción por la ciudad de Nueva York. Tuvo citas, copas, novios, marido y grandes amores y romances. Paró taxis. Corría con tacones. Y bailaba con Stanford”.

Parker continuó hablando de lo mucho que Carrie amaba la moda y los libros, pero una de las partes más emotivas de su discurso de despedida, fue la dedicatoria a las mejores amigas de su personaje: “Miranda, Samantha y Charlotte, nunca habrá mejores amigas. Carrie Bradshaw ha dominado mi corazón profesional durante 27 años. Creo que la he amado más que a nadie”

¿Por qué terminó And Just Like That?

Sarah Jessica también aseguró que ya era hora de poner fin a la historia de Carrie, que había regresado a la pantalla con nuevos personajes y amigos en And Just Like That: “juntos reconocimos, cómo lo hemos hecho en el pasado, que este capítulo está completo”.

Tanto ella como King decidieron dar esta noticia hasta ahora en conjunto, y será el 14 de agosto cuando podremos ver el emotivo final de Carrie Bradshaw.