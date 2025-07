7 cortes de pelo en tendencia que afinan el rostro y quedan bien durante el verano

Aunque muchas veces no lo parezca, cortar el pelo de forma adecuada es la clave para lograr la apariencia que tanto deseamos. Bien versa el dicho: “el diablo está en los detalles”, y es una realidad que al salir de casa al trabajo pensamos en nuestro look, maquillaje, pero, ¿el pelo?

Aprovechando que el verano está en su punto máximo, que hay días de mucho calor y las tendencias de cortes de pelo están a la orden del día demos un recorrido por aquellos que además de ayudarnos a afinar el rostro aportan mucha elegancia.

Butterfly layer

El corte mariposa se volvió tendencia hace un tiempo y desde su resurgimiento hemos visto que los estilistas lo han adaptado a diversos estilos. Uno de nuestros favoritos es el butterfly layer el cual consiste en aplicar sobre el pelo capas manteniendo una estructura de U, este corte aporta mucho movimiento a tu melena y se ve altamente sofisticado. Está recomendado en pelo lacio.

Recto con frames en el rostro

Una forma muy acertada de afinar el rostro es apostando por el uso de frames en la parte delantera del pelo. Esto ayudará a enmarcar y afinar las facciones, especialmente si se tiene un rostro redondo. Si lo que deseas es afinar mucho más las facciones te aconsejamos llevarlo con un fleco en triángulo y corte semi recto, esto achicará tu frente permitiendo que ciertos ángulos de tu rostro sobresalgan.

Bob graduado

Se caracteriza por contar con capas que van aumentando la longitud siendo la coronilla el punto de partida, su objetivo es crear volumen y movimiento en tu pelo. Este corte es muy versátil por lo que es el aliado ideal para cualquier tipo o textura de pelo.

Pixie con volumen

A pesar de ser un corte de poca longitud, agregar volumen a este estilo de pelo puede crear la ilusión visual de alargar el rostro. La clave es dejar mayor densidad en la parte superior para estilizar de forma proporcionada el rostro.

El corte pixie con volumen es ideal para lograr proporcionar el rostro y afinarlo Pexels

Corte V en capas largas

No todos los cortes deben ser “chicos” y el corte v es ejemplo de ello. Para las amantes de las melenas largas, esta idea de hairstyle es la ideal para afinar su rostro. El corte V con capas largas provoca en el pelo una caída natural que ayuda a alargar el rostro.

Shag con fleco cortina

Este corte es el preferido de las personas que apuestan por agregar textura a su pelo. Entre más “despeinado” luzca este corte mucho mejor, además de ser muy atrevido y auténtico, es también un corte para rejuvenecer el rostro. El consejo para alargar y afinar las facciones es complementarlo con un fleco cortina a la altura de los pómulos.

Long Bob

También conocido como lob es el aliado perfecto para alargar visualmente el rostro. Estilizarlo es muy sencillo y la recomendación es hacerlo con unas ondas, estas crearán movimiento ayudando a la ilusión de estilizar el rostro además es el aliado perfecto para aquellas que no desean un cambio tan drástico.

Elegir un corte que afine el rostro no es un manual que debamos seguir al pie de la letra, en gustos se rompen géneros y muchas veces estilos que creemos que no vibran con nosotras resultan ser los más favorecedores. Así que no importa el estilo que elijas adoptar, siempre encontrarás el adecuado para lograr armonizar tus facciones.