Portal 12/12: la influencia en tu signo zodiacal y las claves para usar su energía a tu favor

El próximo 12 de diciembre se abre el último portal energético del año, el portal 12/12, un evento astrológico que marca un antes y un después en tu vida, pues marca un cierre necesario, para dar comienzo a nuevas experiencias.

Es el ajuste final antes de que comience el 2026, que puede romper patrones y afina la dirección de tus deseos para que puedas manifestar de manera consciente, todo aquello que anhelas y necesitas.

Portal 12/12: cómo le afecta a tu signo zodiacal y cómo aprovechar su energía

Esta energía impactará a cada uno de los signos del zodiaco, y todos podrán aprovechar su energía, checa cuáles son las áreas de tu vida que transformará el portal 12/12 según tu signo zodiacal.

Aries

Es tu última oportunidad de renacer, de dejar atrás las viejas versiones que ya no resuenan contigo para que en 2026 surja tu lado más auténtico, al liberarte, te darás cuenta de lo rápido que comienzas a manifestar lo que realmente necesitas y te mereces.

Tauro

La energía de este portal te dará una fuerte sacudida, pues te obliga a ver cada una de las áreas de tu vida y analizar si estas viviendo como te mereces, y si no es así, el portal 12 /12 te empuja a tomar decisiones que pueden parecer difíciles, pero necesarias para que te empieces a tratar con más amor y respeto.

Géminis

Llegó el momento de ponerte en acción, el portal te invita a dejar de pensar tanto en las posibles posibilidades, para comenzar a tomar decisiones, mover fichas y poner en marcha tus proyectos sin tanto miedo.

Cáncer

Este portal te muestra esas heridas que aún mantienes abiertas, y que es necesario que dejes que ya cicatricen. El 12/12 te invita a soltar esos vínculos que te drenan y a que sueltes esas culpas que ya no te pertenecen, y aunque vas a sentir mucho, al finalizar el año te sentirás más ligera y más feliz.

Leo

Este portal te da un respiro, después de un año de muchos movimientos personales, decepciones y constantes renacimientos, el Universo finalmente te ayudará a brillar y a mostrar eso que tanto quieres que sea visto. Es la oportunidad perfecta para activar tu magnetismo.

Los signos del zodiaco más mágicos Getty Images

Virgo

Este portal te invita a ver hacia tu interior, para darte cuenta de qué cosas has comenzado por convicción, y cuáles estás haciendo desde la carencia y la falta de amor propio, esta energía te pide que dejes de ser tan exigente contigo misma, y comiences a tratarte con más amor y compasión.

Libra

Esta energía finalmente te ilumina para que dejes de dar más de lo que recibes, y comiences a céntrate más en tu y no en los demás, deja de sostener esas lealtades que solo tú sostienes y date más a ti.

Escorpión

El Universo te pide que comiences a soltar el control, y le des la oportunidad de transformar tu realidad desde tus deseos más profundos del corazón, pues sacará a la luz esos que tanto anhelas y que tanto has callado, ¡prepárate para una gran sorpresa!

Sagitario

Este portal te invita a dejar de soñar en pequeño, activa en tu interior una llama intensa que te lleva a querer comerte el mundo y hacer cosas verdaderamente grandes, no tengas miedo a materializar todo lo que deseas.

Capricornio

Este portal viene a liberarte de todas esas cargas que ya no te pertenecen, y al mismo tiempo a empujarte a cambiar estructuras para transformar tu realidad, debes entender que no todo depende de ti.

Acuario

Este portal te invita a soltar expectativas, máscaras y roles que ya no van contigo, y aunque puede ser incómodo, despierta una verdad que evitabas ver para darte claridad sobre tu camino, tus sueños, tu identidad y tus relaciones.

Piscis

Sentirás señales, recuerdos y corazonadas que te guiarán con claridad. Es un llamado a escuchar tu voz interna y reconocer qué personas y caminos aún son para ti. Puede ser incómodo enfrentar la verdad, pero al hacerlo sentirás una profunda liberación.

