Portal 12/12: rituales poderosos para atraer amor, prosperidad y cumplir todos tus deseos de Navidad

Más allá del brillo de las fiestas, diciembre se ha convertido en un mes clave para manifestar deseos y sembrar nuevas intenciones, un periodo cargado de portales energéticos que impulsan la creación de oportunidades poderosas y transformadoras.

El próximo 12 de diciembre se activará el portal 12/12, uno de los más poderosos del año, y la última oportunidad para manifestar una nueva realidad en el amor, en la economía y la salud.

¿Qué es el portal 12/12?

De acuerdo con la numerología, el 12 es uno de los números más poderosos, hace referencia a los 12 meses del año, los 12 apóstoles de cristo, o los 12 signos del zodiaco, y representa la conexión entre cuerpo, mente y espíritu.

El 12 es una invitación a hacer introspección para conocernos a nosotros mismo y alinear los chakras, y mejorar tu intuición y poder de manifestación.

Además, está compuesto por el 1, que representa los nuevos comienzos, y el 2 representa la cooperación con el universo.

Ritual del portal 12/12 para atraer el dinero y la abundancia

Para atraer la fortuna a tu vida, antes de que llegue el 2026, activa la energía este 12 de diciembre con este sencillo ritual para el que necesitarás, miel y 12 granos de arroz.

Pon un poco de miel en tu mano izquierda y agrega los doce granos de arroz, representando los meses del año. Mientras colocas cada grano, repite el mantra: “Soy abundancia infinita”.

Frota tus manos mientras visualizas tus deseos, y finalmente enjuagarlas mientras repites: “El dinero es arroz”.

Ritual del 12/12 para atraer el amor

Para atraer el amor verdadero, solo vas a necesitar una vela pequeña de color rosa, una hoja de papel y alínear tu energía.

En un momento donde estés tranquila, enciende la vela para iluminar el camino, respira profundo, y escribe en la hoja de papel con todo detalle, las características del hombre de tus sueños. Recuerda hacerlo en tiempo presente como si ya estuviera en tu vida.

Lee la carta para reafirmar tu petición, dóblala y déjala debajo de la vela, y enciéndela hasta que se consuma, cuando se haya terminado, guarda la hoja en un lugar especial para ti.

Ritual del 12/12 para atraer el amor filadendron/Getty Images

Ritual del portal 12/12 para cumplir tus deseos

Si tienes más deseos, este ritual te ayudará a hacerlos realidad, y solo vas a necesitas tres hojas de papel.

En la primera hoja, escribe 12 cosas o situaciones que quieres soltar y dejar en el 2025, para que no te acompañen en el próximo año.

En la segunda hoja, escribe 12 cosas que te ocurrieron este 2025, y por las que estás agradecida.

En la tercera hoja, escribe 12 cosas que quieras manifestar, en tiempo presente, como si ya fueran una realidad.

Quema la primera hoja, y guarda las otras dos en un lugar especial para ti.

