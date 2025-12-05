Luna nueva en Sagitario: los 4 signos del zodiaco más favorecidos por su energía y cómo cambia su destino

El 20 de diciembre tendrá lugar la Luna Nueva en Sagitario, un evento que simboliza el cierre energético del 2025 y que invita a poner fin a los pendientes para recibir el 2026 con claridad, impulso y una renovación profunda.

Esta Luna viene acompañada de un stellium que nos empuja a tomar decisiones valientes para cerrar ciclos que ya te pesan demasiado, para abrazar nuevas oportunidades; sin embargo, hay cuatro signos del zodiaco que recibirán un impulso cósmico extra, que cambiará su destino.

Te podría interesar: Ritual para la Superluna fría del 4 diciembre que activa tu frecuencia de abundancia para un 2026 próspero

Los 4 signos del zodiaco más beneficiados de la Luna nueva en Sagitario

Para cuatro signos del zodiaco, esta lunación funcionará como un catalizador de cambios que impactarán directamente su rumbo durante las próximas semanas.

Sagitario

Eres el gran protagonista de esta Luna, que inaugura un capítulo decisivo en tu vida personal. Estás por atravesar un auténtico antes y después, impulsado por decisiones trascendentales y oportunidades que transformarán tu estilo de vida y te acercarán a una nueva versión de ti mismo.

Aries

Al igual que Sagitario, eres un signo de fuego, por lo que también experimentarás un impulso claro por tomar decisiones profesionales que ya no puedes seguir posponiendo, pues esta Luna te abre las puertas a nuevos proyectos, ascensos y giros laborales inesperados, que podrían cambiarte por completo.

Los 4 signos del zodiaco más beneficiados de la Luna nueva en Sagitario Getty Images

Leo

Estás por dejar atrás las poses y mostrar tu lado más auténtico, este cambio te abrirá la puerta a nuevas relaciones, incluso románticas, que podrían marcarte profundamente, con experiencias experiencias que te harán brillar de una manera que nunca imaginaste.

Acuario

Tu vida cambia radicalmente, después de vivir en piloto automático, tendrás la oportunidad de hacer nuevas conexiones y alianzas que modificarán por completo tu entorno social y profesional. El mensaje de esta Luna es claro para ti, es momento de que tu destino se expanda y te ayude a construir una nueva realidad.

Esta Luna nueva en Sagitario no solo abre un portal de esperanza, sino también de acción, y estos cuatro signos del zodiaco, serán los primeros en sentir el cambio impactante, así que no dudes en soltar y dejar ir, para darte una nueva oportunidad.