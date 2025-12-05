Flequillos y melenas midi: los 5 cortes de pelo que serán protagonistas en el 2026

El inicio de un Año Nuevo es la ocasión ideal para renovar tu look y apostar por las tendencias de 2026, diseñadas para modernizar tu imagen, estilizar tus facciones y aportar un efecto antiedad inmediato.

Los estilistas coinciden en que los nuevos cortes de pelo deben estar enfocados en crear textura y movimiento para crear looks más desenfadados, que proyecten una imagen moderna y juvenil que resten varios años de encima sin esfuerzo.

Cortes de pelo que estilizan y rejuvenecen que serán tendencia en 2026

Para conseguir esa imagen moderna y desenfadada, los flequillos y las melenas midi con capas suaves, serán los grandes protagonistas.

Midi recto con puntas pulidas

Este clásico atemporal favorece a todo tipo de rostro y aporta una elegancia minimalista, perfecta para quienes quieren un cambio sofisticado sin arriesgar demasiado, se trata de un look que va a la altura de los hombres, y el único que va liso y sin capas.

Shag midi con flequillo desfilado

Inspirado en la década setentera, este corte se caracteriza por sus capas suaves que dan volumen y movimiento a la melena de forma natural, su flequillo desfilado ayuda a enmarcar la mirada y suavizar las facciones, ideal para un look moderno y relajado.

Bob largo con flequillo recto

El long bob sigue liderando las preferencias, pero en 2026 llega acompañado de un flequillo recto y denso que suma carácter y personalidad, ideal para quienes buscan un equilibrio entre estilo, estructura y versatilidad.

Melena midi con ondas naturales

El acabado effortless continúa reinando en 2026, sus capas ligeras que intensifican el movimiento, dan una sensación de frescura y luminosidad al rostro, que funciona de maravilla con melenas onduladas o ligeramente texturizadas.

French bob con micro flequillo

Corto, chic y con mucha personalidad, el french bob regresa en su versión más atrevida: acompañado de un micro flequillo que transmite energía y modernidad, es sin duda, el corte perfecto para quienes desean un cambio drástico y lleno de estilo.

El 2026 será un año marcado por cortes funcionales, favorecedores y llenos de carácter, pero la clave está en elegir el que mejor se adapte a la textura de tu pelo y a la forma de tu rostro.

