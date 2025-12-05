El príncipe William se reúne con su crush de la adolescencia 30 años después de que la princesa Diana los presentara

El pasado 3 de diciembre, se celebró una cena de Estado en honor al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y a la primera dama Elke Büdenbender en Windsor, donde Kate Middleton se volvió a robar las miradas al estrenar una nueva tiara.

Sin embargo, muy pocos saben que estaba ocurriendo un reencuentro, pues el príncipe William volvió a ver su crush de la adolescencia, la supermodelo de los 90, Claudia Schiffer, 30 años después de que la princesa Diana los presentara.

Te podría interesar: Kate Middleton conquista con la tiara de la reina Victoria y un impecable vestido azul

El príncipe William y Claudia Schiffer se reencuentran 30 años después de que los presentara la princesa Diana

Claudia Schiffer, la supermodelo de los 90 que nació en Alemania, fue una de las invitadas a la cena de Estado, junto a su esposo Matthew Vaughn, un director de cine británicio que acaba de ser nombrado caballero por el rey Carlos III por sus servicios a las industrias creativas, lo que le valió el título de Lord Drummond.

Schiffer, ahora Lady Drummond, se sentó a un paso del rey Carlos en el banquete real, junto al primer ministro británico, Keir Starmer. Pero es el príncipe William con quien comparte algunos recuerdos.

El príncipe William y Claudia Schiffer se reencuentran 30 años después de que los presentara la princesa Diana Pool/Getty Images

¿Cómo se conocieron Claudia Schiffer y el príncipe William?

En 2020, la supermodelo Naomi Campbell compartió una anécdota sobre cómo la madre de William, la princesa Diana , organizó una sorpresa de supermodelo para el cumpleaños de su hijo adolescente, invitándola a ella, a Schiffer y a Christy Turlington a su casa del palacio para sorprenderlo.

“Volvía de la escuela. Y llegamos antes de que él regresara”, le contó Campbell a Cindy Crawford durante un chat en vivo de No Filter con Naomi en YouTube . “Pensamos: '¿Qué hacemos?’. Fue muy tierno”.

William recordó haberse puesto “rojo brillante” durante el encuentro sorpresa en el documental de ITV y HBO de 2017, Diana, Our Mother: Her Life and Legacy.

“Era un niño de unos 12 o 13 años que tenía pósteres de ellas en la pared”, recordó. “Me puse rojo como un tomate y no supe qué decir, como que me tambaleé. Creo que casi me caí por las escaleras al subir. Estaba completamente atónito”.

Aunque en ese momento se sintió avergonzado, William dijo que ahora recuerda la sorpresa como un cálido recordatorio de su difunta madre.

“Eso ha vivido conmigo para siempre, sobre su amor y su vergüenza y algo así como, ya sabes, su carácter de bromista”, agregó.

Príncipe William con la modelo Claudia Schiffer en 2002. Anwar Hussein/Getty Images

El segundo encuentro de William con Claudia Schiffer

Unos años más tarde, el príncipe tendría otro encuentro casual con Schiffer cuando ella le entregó la Copa Porcelanosa como miembro del equipo ganador durante una competición de polo benéfica en Ashe Park en Hampshire en julio de 2002.

Ese fue el mismo año en que Kate llamó por primera vez la atención del futuro Rey en la Universidad de St. Andrews, y el resto es historia real.

