Realeza

Victoria Beckham rompe el silencio y revela cuánto significa para ella el título de caballero otorgado a David

Victoria Beckham habla por primera vez sobre el significado que tiene el nombramiento de su esposo, David Beckham, como caballero.

Diciembre 11, 2025 • 
Melisa Velázquez
Victoria Beckham habla del nombramiento como Caballero de David Beckham

Getty Images

El pasado 4 de noviembre, el rey Carlos III otorgó el título de Caballero a David Beckham en una ceremonia en el palacio de Buckingham, por su importante labor en el deporte y trabajo altruista.

Con este nombramiento de David, su esposa, la ex Spice Girl y exitosa empresaria, Victoria Beckham, ahora también se le conoce como Lady Beckham, y en una reciente entrevista, habló de lo mucho que significa este nombramiento para su familia, pero sobre todo, para su esposo.

Este 10 de diciembre, Victoria asistió como estrella invitada al programa de televisión de Jimmy Kimmel, y durante la conversación, habló del reciente nombramiento como Caballero de su esposo David Beckham.

Es tan merecido, tan merecido, y estamos muy orgullosos de él. Lo que ha hecho por el deporte, y también su labor filantrópica, es increíble. Así que estamos muy orgullosos de él, tan merecido”.

La cantante y modelo también expresó lo mucho que significa para ella y su familia, que el rey Carlos III haya otorgado este reconocimiento a su esposo, luego de su larga trayectoria como futbolista.

Lo fue todo. Ambos somos muy patriotas, estamos muy orgullosos de ser británicos. Así que, para David, ser nombrado caballero por el Rey de nuestro país significó muchísimo. Fue un momento realmente especial. Y creo que todo el país está muy orgulloso de él, de todo lo que ha logrado”.

Durante la charla, Jimmy se refirió a VB como Lady Beckham, su nuevo título oficial, y Victoria también confirmó que, incluso en casa, David usa su nuevo título oficial: Sir David.

David Beckham esperó 14 años para ser nombrado Caballero

David fue propuesto por primera vez para el título de Sir en el 2014; sin embargo, no fue hasta este año que logró ser reconocido con este honor, luego de que a principios de 2025, fue propuesto por la UNICEF, la organización benéfica a la que ha apoyado durante más de 20 años.

Anteriormente, había sido nominado tras contribuir a la organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Victoria Bekham david beckham
Melisa Velázquez
