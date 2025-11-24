David Beckham debuta como Sir representando al rey Carlos III en un acto con vínculo a Kate Middleton

El pasado 4 de noviembre, David Beckham recibió el nombre de Sir (Caballero) por el rey Carlos III en una ceremonia solemne en el palacio de Buckingham, en presencia de su esposa, Victoria Beckham.

Y es que el ex futbolista ya está listo para comenzar con sus deberes reales, pues el primer evento real en el que representará al monarca, ya tiene fecha y lugar, se trata de un evento con gran significado para ambos y que tiene una conexión especial con Kate Middleton.

David Beckham representa al rey Carlos III en su primer acto como Sir

El próximo mes de mayo de 2026, la leyenda del fútbol, Sir David Beckham, se unirá a la horticultora, autora y presentadora de televisión Frances Tophill, para crear un jardín en el RHS Chelsea Flower Show.

Beckham y el horticultor Alan Titchmarsh servirán como embajadores de The King’s Foundation mientras apoyan la creación de Tophill, su primera vez en el famoso show.

En un comunicado de prensa que anunciaba su nuevo cargo, Beckham, de 50 años, declaró: “Mi amor por el campo comenzó cuando era niño y visitaba a mis abuelos. He experimentado lo gratificante que puede ser la jardinería, y por eso estoy deseando trabajar con la RHS y la King’s Foundation en su Jardín Curioso en la Exposición Floral de Chelsea de la RHS de 2026. Espero que inspiremos a la gente a salir a la naturaleza y a probar algo nuevo”.

El tema de “Jardín Curioso” estará diseñado para “alentar a la nación a descubrir la alegría de sentir curiosidad por la jardinería y la contribución vital que hacen las plantas a la salud de las personas, los lugares y el planeta”, explicó el comunicado.

El jardín de la Exposición de Flores de 2026 se construirá con la ayuda de aprendices y pasantes de la King’s Foundation y resaltará la artesanía de los estudiantes y graduados de carpintería de la fundación.

El amor por la jardinería que ha unido a David Beckham, el rey Carlos III y Kate Middleton

David se unió unió al rey Carlos en la Exposición de Flores de Chelsea de 2025 para celebrar la apertura de la nueva tienda Highgrove del monarca, que ofrece productos fabricados y obtenidos en Highgrove House, la residencia privada del rey y la reina Camila

“Estoy muy emocionado de trabajar con ellos y con @alantitchmarshcbe para alentar a los jóvenes a considerar carreras en horticultura”, tituló Beckham algunas fotos de la excursión.

Al participar en la Exposición de Flores, Beckham sigue un ejemplo notable de la realeza. En 2019, Kate Middleton diseñó un jardín con la temática de “Regreso a la Naturaleza” para el evento.

La Princesa de Gales, de 43 años, compartió su creación en un adorable video , mostrando a sus hijos, el príncipe George, entonces de 5 años, la Princesa Charlotte, entonces de 4 años, y el Príncipe Louis, entonces de 1 año, jugando en el agua corriente del jardín y en un columpio de cuerda.