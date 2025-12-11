¿Por qué la realeza no firma sus tarjetas navideñas? Esta es la regla que también les impide dar autógrafos

El pasado 9 de diciembre la oficina del Gobernador de Queensland, Australia, publicó la tarjeta navideña de la Princesa Real Ana, en su perfil oficial de Instagram, revelando los buenos deseos de la hermana del rey Carlos III.

“Con los mejores deseos para una Feliz y pacífica Navidad y Año Nuevo”, decía un mensaje impreso dentro de la tarjeta blanca.

Escrito a mano, continuaba: “de Anne y Tim”, refiriéndose a la Princesa Ana y su esposo, el vicealmirante Sir Timothy Laurence.

La foto interior, titulada “Sark 2025”, mostraba a la princesa Ana y a Sir Tim, viajando en carruaje cuando visitaron Sark en las Islas del Canal en mayo de 2025.

Sin embargo, otro detalles también ha capturado la atención de sus seguidores, y es que los miembros de la realeza no firman sus tarjetas navideñas con sus nombres completos, ¿cuál es la razón?

La regla que impide a los miembros de la realeza firmar tarjetas con sus nombres oficiales y dar autógrafos

Aunque parezca inusual que la realeza no firme sus tarjetas navideñas, en realidad hay una razón práctica, pues se dice que los miembros de la familia real británica evitan firmar autógrafos debido al riesgo de falsificación.

La princesa Kate respondió cortésmente por qué no pudo firmar los dibujos que hizo con los estudiantes en 2022.

“Me llamo Catherine. No me permiten escribir mi firma, es solo una de esas reglas”, dijo la princesa de Gales a los niños en el Chelsea Flower Show.

En diciembre de 2024, Kate Middleton y el príncipe William no firmaron su tarjeta navideña oficial.

“Les deseamos una muy Feliz Navidad y Año Nuevo”, decía la inscripción junto a una foto de ellos con sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

El rey Carlos y la reina Camila son otra pareja real que tampoco firma sus tarjetas navideñas, como lo demuestra su tarjeta navideña publicada la semana pasada.

“Les deseamos una muy Feliz Navidad y Año Nuevo”, decía el texto del mensaje publicado el 7 de diciembre.

Se sabe que el príncipe William firma sus mensajes personales simplemente como “W”, mientras que el rey Carlos y la reina Camila firman las declaraciones con “Charles R” y “Camilla R”, sus firmas reales como rey y reina.

