La princesa Leonor y la infanta Sofía se unen a los reyes de España en la felicitación navideña de 2025

El espíritu navideño ya comienza a sentirse y los reyes de España se han sumado a la fiebre de la temporada para hacer llegar su mensaje de buenos deseos de este año.

En una postal inédita, Felipe y Letizia posaron en un entorno familiar con la princesa Leonor y la infanta Sofía, capturado durante una de las jornadas más significativas del calendario real: la entrega del Premio al Pueblo ejemplar en Valdesoto, Asturias.

Junto al retrato familiar, los reyes y sus hijas compartieron un mensaje sincero.

La foto tomada en un día especial para la familia real

La imagen elegida para enviar la felicitación fue capturada el pasado 25 de octubre, mientras los reyes, en compañía de la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitaron Valdesoto, localidad que este año fue reconocida como Pueblo Ejemplar durante los Premios Princesa de Asturias.

La decisión, de acuerdo con la Casa Real, buscó rendir homenaje a los pequeños municipios que la conforman, así como a su tradición agrícola y ganadera, la cual tiene gran relevancia en el Principado de Asturias.

La familia real española posa en su postal navideña 2025. © Casa de S.M. el |Rey Felicitación de Navidad de Sus Majestades los Reyes, Su Alteza Real la Princesa de Asturias y Su Alteza Real la Infanta Doña Sofía| Palacio de La Zarzuela. Madrid, 12.12.2025

¿Por qué es importante la fotografía?

La postal fue capturada en un momento en el que solo el equipo oficial estaba presente y no había cámaras ajenas a Zarzuela; esta es la razón por la que al mismo tiempo la imagen se convirtió en algo inédito.

La familia real aprovechó el entorno otoñal de la zona para posar: sentadas en una banqueta de musgo, la reina Letizia, ataviada en un atuendo de mezclilla oscura y un abrigo corto con bolsas en azul marino, sonríe con las manos cruzadas al frente, haciendo su característica pose. A su lado, Leonor, en un guiño al look de su madre, posa erguida con un total denim look, un abrigo largo color camel y botas a juego.

Por su parte, el rey y la infanta Sofía se posicionan detrás de ellas sonriendo a la cámara, el rey tomando por la cintura a su hija menor en una muestra de afecto paternal, mientras que la joven universitaria sonríe con la dulzura que la caracteriza.

Los reyes y sus hijas firman la postal navideña. Casa de S.M. el Rey

El mensaje navideño y el significado detrás de la tarjeta

En el interior de la felicitación, los reyes mantuvieron su tradicional mensaje escrito a mano y en caligrafía manuscrita.

“Con todo nuestro afecto y los mejores deseos”, escribió el rey en la parte superior del documento, mientras que en la parte inferior cada miembro de la familia dejó plasmado su deseo y felicitación con sus respectivas firmas.

De acuerdo con reportes de medios españoles, la tarjeta se mantuvo fiel al uso de la tipografía Ibarra Real Nova, la cual fue retomada de una edición histórica del “Quijote”, perteneciente al siglo XVIII.

La felicitación navideña de 2025 de los reyes de España no solo nos hace sentir la festividad cada vez más cerca, sino que nos abre una ventana a un íntimo momento que la princesa Leonor y la infanta Sofía vivieron este año en compañía de sus padres.

Con una lectura cálida y llena de cercanía, la familia real española ha emitido de forma oficial sus buenos deseos para Navidad y Año Nuevo 2026.