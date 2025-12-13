¡Abraza tu pelo fino! 3 cortes de pelo en tendencia que favorecen si tienes poca densidad en la melena

El pelo, aunque a veces no le prestamos demasiada atención, es un gran aliado a la hora de ayudarnos a resaltar nuestro porte y belleza. En comerciales, películas y revistas, las melenas abundantes siempre son el “ideal” de una melena suave y linda; sin embargo, ¿qué sucede con las que tenemos un pelo sin cuerpo?

El pelo fino es mucho más común de lo que imaginas, y aunque a veces pueda resultar un poco frustrante tener una melena con esta característica, también tiene muchas ventajas.

Su textura fina, suave y ligera muchas veces puede convertirse en el aliado perfecto para lucir cortes de pelo que en melenas abundantes no lucirían tan bien.

El secreto para sacarle el mayor de los partidos no está en ocultarlo, sino en aprender a usarlo a nuestro favor, y estos cortes de pelo nos ayudarán a hacerlo.

¿Por qué tengo el pelo muy fino?

Hablar de pelo fino no significa necesariamente contar con poco pelo, sino que la hebra capilar es más delgada de lo habitual. Esta condición puede deberse a múltiples factores, desde causas genéticas, estrés, cambios hormonales o incluso la edad (también puede ser resultado del uso desmedido de procesos químicos).

Conforme va pasando el tiempo, nuestro pelo puede perder densidad y elasticidad, provocando que luzca frágil y “plano”. Comprender esto es vital para dejar de pelearnos con nuestra textura y comenzar a elegir cortes de pelo y estilos que la favorezcan.

¿Qué hacer cuando el pelo es muy fino?

Una cosa que es importante considerar una vez que se ha identificado que nuestro pelo es fino es la atención médica. No es lo mismo contar con esta textura por herencia de padres o abuelos que presentarla por condiciones médicas como desbalances hormonales; si este es tu caso, antes de visitar el salón de belleza, acude con un especialista.

Sin embargo, si tu condición no es por cuestiones médicas, el primer paso a seguir, cuando hemos identificado que nuestro pelo tiene esta textura y densidad, es aceptarlo. Reconocer cómo es, cómo se comporta o cómo es su caída nos ayudará a encontrar la forma correcta para estilizarlo y resaltar su belleza.

Desafortunadamente, no todos los cortes de pelo favorecen esta textura, especialmente aquellos que apuestan por cortes sumamente degrafilados. Cuando el diámetro de nuestra fibra capilar es fino, por más volumen que queramos agregar, este no aparecerá de forma “natural”.

Sin embargo, sí existen cortes pensados especialmente para crear la ilusión de mayor densidad y estructura.

3 cortes de pelo para disimular el pelo fino

Pixie con volumen superior

Este corte es el favorito de muchas mujeres alrededor del mundo por su capacidad de agregar sofisticación y porte a nuestra apariencia. El pixie con volumen en la parte superior concentra el peso del pelo justamente en la zona alta para crear “cuerpo” desde la raíz. Esto evitará que “caiga” conforme va pasando el día, logrando que tu peinado dure el mayor tiempo posible. Estilizarlo es muy sencillo, solo necesitas una crema para peinar y un voluminizador en polvo.

Bob carré

Perteneciente a la familia de los cortes bob, el carré es uno de los grandes aliados para resaltar la belleza del pelo fino. Su longitud llega normalmente a la zona de la mandíbula, aunque es posible jugar con el largo dependiendo del gusto personal. Este corte, gracias a su estructura, ayuda a crear la ilusión óptica de un pelo más grueso, logrando un estilo elegante y refinado.

Corte mariposa con capas esculpidas

Sí, el famosísimo corte mariposa también puede ser el aliado perfecto para lucir una melena fina. A pesar de que este corte se conforma de capas, muchas capas, es capaz de adaptarse al pelo fino. La clave para lograrlo está en llevarlo con capas largas y estratégicamente esculpidas. Una celebridad que ha apostado recientemente por él es Bella Hadid, quien, a pesar de tener una melena fina, sabe cómo sacarle provecho a este estilo.

Tener el pelo fino no tiene por qué ser sinónimo de vivir con una melena apagada y aburrida. En las manos de un experto y apostando por los cortes de pelo correctos, tu melena logrará resaltar su belleza y todas las ventajas que esta textura de pelo lleva consigo.