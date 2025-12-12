¿En qué gastó Taylor Swift la millonaria suma que “The Eras Tour” le dejó? Esto dijo la cantante

Sin duda alguna, “The Eras Tour” fue una gira que no solo resultó exitosa por la cantidad de gente que asistió o la calidad del espectáculo que ofreció Taylor Swift, sino también por haberse convertido en un fenómeno a nivel mundial al que todas queríamos asistir.

Y es que, de acuerdo con reportes de medios como “The New York Times”, la gira recaudó un aproximado de 2 mil millones de dólares, ¡tan solo en la venta de boletos! Por esta razón fue que, durante su más reciente entrevista, la cantante fue cuestionada sobre el destino real de las ganancias de la gira.

Mientras platicaba con el presentador Stephen Colbert, Taylor confesó que utilizó parte del dinero de los conciertos en cumplir un sueño que llevaba años persiguiendo: recuperar la propiedad de sus masters originales.

¿En qué gastó Taylor las ganancias del Tour?

Durante la entrevista que la cantante ofreció al programa “The Stephen Colbert Show”, Taylor dejó claro que buena parte del dinero que generó con su concierto mundial se destinó a volver a ser dueña de su música, sueño que logró materializar y que reconoce que no habría sido posible sin el apoyo de sus fans.

Fue en mayo de 2025 cuando la cantante de “The Great War” por fin pudo comprar sus masters a Shamrock Capital, compañía que los adquirió luego de que el productor Scooter Braun los vendiera en 2020.

Karma is my… best friend

Por supuesto que el karma existe y Taylor es la prueba viviente de ello, pues luego del trago amargo que tuvo que pasar para recuperar su música, la vida decidió sonreírle haciendo del 2025 un año sumamente especial.

La cantante de “Midnight Rain” no solo celebró la recuperación de su trabajo, también festejó a lo grande el amor, y es que en el mes de agosto anunció su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce, luego de dos años de noviazgo.

“Comprometerme con el amor de mi vida, recuperar toda mi música fueron dos cosas que simplemente nunca podrían haber sucedido… y estoy muy agradecida de que ambas hayan sucedido”, reconoció.

Taylor también compartió las ganancias

Gracias al éxito que representó su gira mundial “The Eras Tour”, Tay no solo pudo hacer la compra de su música, sino también compartir con aquellos que hicieron posible que los conciertos se realizaran. De acuerdo con reportes de los mismos trabajadores, la cantante repartió más de 197 millones de dólares en bonos y beneficios a los miembros de su staff (¡sí, a cada miembro!). Un gesto que no solo hizo que sus fans se enamoraran más de ella, sino que también le valió el reconocimiento mundial como una de las celebridades más generosas en la industria.

Taylor Swift cierra el 2025 como uno de los mejores años de su vida, donde el éxito de “The Eras Tour” sigue dando frutos, pues fue gracias a él, sus fans y su equipo que pudo cumplir uno de sus sueños: convertirse en dueña absoluta de su música.

Sin embargo, este no fue su único éxito en el año, pues también triunfó con el lanzamiento de su álbum “The Life of a Showgirl” y celebró su compromiso con Travis Kelce; definitivamente, Tay despedirá 2025 totalmente lista para dar inicio a su siguiente era.