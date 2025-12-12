Suscríbete
Portal 12:12: Los 5 signos que sentirán con más fuerza su energía y qué cambios experimentarán

El portal 12/12 marcará un antes y un después en la vida de estos signos del zodiaco que sentirán su energía con mayor intensidad.

Diciembre 12, 2025 • 
Melisa Velázquez
Los 5 signos del zodiaco más afectados por la energía del portal 12/12

El portal 12/12 marca uno de los cierres energéticos más potentes del año, es la puerta que despide el año 9 de la serpiente, un ciclo destinado a soltar pieles viejas, eliminar bloqueos y cerrar historias que ya cumplieron su misión.

Al mismo tiempo, este portal que ocurre este 12 de diciembre, abre al camino para el nuevo año, que estará regido bajo la energía del número 1, que invita a sembrar intenciones que te ayuden a transformar tu vida.

Aunque todos los signos del zodiaco sentirán la energía transformadora de este portal, cinco de ellos la sentirán con mayor intensidad, trayendo grandes cambios en su vida, marcando un antes y un después.

Géminis

Este portal ilumina tu mente y aclara tus deseos con una contundencia inesperada, y es que de pronto, aquello que evitabas, una conversación pendiente, una relación estancada o una decisión postergada, se vuelve evidente.

Por fin lograrás ver lo que debes cambiar y tendrás el valor de decir lo que llevas callando por mucho tiempo.

Sagitario

Este portal te invita a dar un salto de fe, y hacer cambios a los que te estabas resistiendo, pero que son muy necesarios para tu transformación.

Tomarás una decisión que moverá tu vida en una dirección positiva, cerrar un ciclo, iniciar algo nuevo o dejar atrás lo que ya no vibra contigo, y que no tiene que ver con impulsos, sino con una claridad interna que por fin despierta.

Piscis

El portal saca a la luz una verdad interna que habías escondido entre dudas, miedos o deseos que ya no encajan, y que son imposibles de seguir ignorando. Este cierre necesario puede dolor un poco, pero será liberador y podrás comenzar el 2026 con un corazón renovado que cambia tu rumbo.

Virgo

La energía de este portal te revela dónde te exiges de más, dónde mantienes rutinas que te desgastan y en qué momentos dejaste de escucharte por cumplir expectativas ajenas.

No trae drama, sino orden emocional: entenderás qué hábitos soltar, qué límites marcar y qué decisiones recuperarían tu energía.

Entras a un 2026 donde tu estabilidad será fundamental, así que este portal te pide algo inusual para ti: descansar antes de llegar al límite.

Acuario

Esta energía llega intensa y directa para ti, pues te muestra qué parte de tu vida sigues viviendo en automático, qué haces por costumbre y qué ya no vibra contigo aunque lo intentes sostener.

El portal despierta tu mente y tu independencia, recordándote una verdad que evitabas: creciste, cambiaste y tu vida actual no refleja tu nueva versión.

Tendrás impulsos de cortar vínculos, cambiar planes, soltar rutinas o incluso cerrar una relación, todo a través de la autenticidad, pues fingir que todo está bien, ya no te servirá.

Melisa Velázquez
