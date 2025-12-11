Máxima de Holanda apuesta por el atuendo rojo más sofisticado para recibir la Navidad

Máxima de Holanda vuelve a confirmar por qué es una de las royals mejor vestidas del mundo. En plena temporada decembrina, la reina asistió a la ceremonia de los Premios PUM en La Haya, donde no solo destacó por su cercanía con los asistentes y su compromiso social, sino también por un atuendo rojo sofisticado que encaja a la perfección con el espíritu navideño.

Elegante, poderoso y cargado de significado, su look se convierte en inspiración absoluta para las celebraciones de fin de año.

El atuendo rojo que se volvió protagonista

La aparición tuvo lugar durante los Premios PUM Impact, una ceremonia que reconoce a pequeñas y medianas empresas de países en desarrollo que impulsan el crecimiento sostenible y el desarrollo económico. Impulsada por PUM, organización fundada por VNO-NCW, el evento envía expertos holandeses a mercados emergentes para brindar asesoría voluntaria y para fortalecer negocios locales.

Para esta ocasión, Máxima apostó por un conjunto monocromático en tono rojo intenso, un color tradicionalmente asociado con la Navidad, pero también con liderazgo, energía y confianza. El atuendo estuvo acompañado de una capa estructurada, una de las prendas favoritas de la reina.

El resultado fue un look pulido y refinado que equilibró modernidad con elegancia institucional, ideal para una ceremonia de alto perfil.

La capa: el detalle que eleva el look

La capa roja se convirtió en la pieza estrella del atuendo. Fluida, pero con estructura, aportó dramatismo y presencia sin necesidad de excesos. Este tipo de prenda no solo suma sofisticación inmediata, sino que también funciona como alternativa elegante al abrigo tradicional durante el invierno.

Máxima demuestra que las capas son una excelente opción para eventos formales, especialmente cuando se busca un estilo distintivo y memorable.

La reina Máxima de Holanda deslumbró con su atuendo impecable. Patrick van Katwijk/Getty Images

Los accesorios que complementaron el atuendo

Fiel a su estilo, la reina complementó su look con accesorios discretos que no compiten con el impacto del rojo, pero que se sumaron al atuendo para lograr un estilismo impecable. Un sombrero en tono neutro chocolate que hizo juego con su calzado, unos stilettos de gamuza a juego en tono y de la misma textura del accesorio.

La reina también recurrió a un elegante clutch en color avellana, unos pendientes largos de diamantes y rubíes, unas pulseras minimalistas y, por supuesto, un manicure impecable a juego con el atuendo.

Aunque la presencia de la reina en PUM Impact subrayó su constante compromiso con causas sociales y económicas, con este look rojo sofisticado, Máxima de Holanda logró una vez más demostrar su impecable estilismo con un equilibrio perfecto entre elegancia, simbolismo y temporada. Su look no solo anticipa la Navidad con estilo, sino que reafirma su posición como un referente indiscutible de la moda.