Lady Eliza Spencer revela los primeros detalles de su boda, ¡incluyendo el romántico significado de su anillo!

Lady Eliza Spencer, sobrina de la inolvidable princesa Diana, vive uno de los momentos más felices de su vida. La modelo y socialité británica confirmó recientemente su compromiso con Channing Millerd y, por primera vez, decidió compartir detalles íntimos de la propuesta, el profundo significado de su anillo y los sueños que ambos comienzan a trazar rumbo a su boda. La historia, digna de una película romántica, mezcla paisajes mediterráneos, música emotiva y una conexión que se ha construido durante más de una década.

Una propuesta de ensueño frente al mar

El compromiso tuvo lugar en julio pasado, durante un viaje a Santorini, Grecia, uno de los destinos más románticos del Mediterráneo. Channing Millerd preparó una sorpresa meticulosa: pidió a Eliza que cerrara los ojos mientras la conducía hasta un balcón con vista al mar, decorado con flores, velas y detalles cuidadosamente elegidos.

El ambiente se volvió aún más especial cuando comenzó a sonar una versión instrumental de “Stand by Me”, creando un momento que Eliza describió como una experiencia casi “fuera del cuerpo”. Entre risas y lágrimas, aceptó la propuesta, confesando que jamás imaginó un escenario tan hermoso. Como detalle adicional, Channing logró capturar el momento en fotografías, ocultando un tripié para inmortalizar la escena sin interrumpir la magia del instante.

El anillo: una joya con historia personal

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el anillo de compromiso, no solo por su belleza, sino por su significado emocional. Se trata de un diamante en forma de pera de 2.5 quilates montado en una banda de platino, diseñado especialmente para Eliza.

La pieza fue creada en Sudáfrica, un lugar clave en la historia de la pareja, ya que ambos crecieron allí. Channing se involucró de manera directa en el proceso, buscando durante semanas la piedra ideal hasta encontrarla en Ciudad del Cabo.

El resultado, según Eliza, es “el anillo más hermoso” que pudo imaginar, y uno que lleva consigo el valor simbólico de sus raíces y de los años que han compartido.

Planes de boda y sobre el futuro

Tras anunciar oficialmente su compromiso a finales de julio, la pareja ya comenzó a planear los siguientes pasos. Entre sus primeras celebraciones están una fiesta de compromiso en Ciudad del Cabo, prevista para este mes, antes de definir el lugar definitivo de la boda. Lady Eliza ha dejado claro que la idea de una boda de destino la entusiasma sobremanera.

El Mediterráneo ocupa un lugar privilegiado en sus recuerdos como pareja, aunque también consideran Sudáfrica, donde muchos de sus amigos y familiares se han casado. Entre los destinos soñados aparece el lago Como, en Italia, aunque Eliza admite que primero quiere conocerlo antes de tomar la difícil decisión final.

Con una propuesta romántica, un anillo cargado de significado y planes que apuntan a una boda inolvidable, Lady Eliza Spencer inicia una nueva etapa marcada por el amor y la ilusión. Siguiendo la tradición de elegancia asociada a su familia, pero con un sello personal, la sobrina de Lady Di demuestra que las historias de cuento aún existen.