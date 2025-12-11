Suscríbete
Belleza

Jennifer Lopez lleva las uñas de Navidad que sí rejuvenecen las manos a los 50

J.Lo acaba de recordarnos que un manicure bien elegido puede levantar por completo la apariencia de nuestras manos.

Diciembre 10, 2025 • 
Karen Luna
Jennifer lopez con vestido dorado.jpg

Jennifer Lopez lleva las uñas de Navidad que sí rejuvenecen las manos a los 50.

Getty Images

Hay algo que me encanta de Jennifer Lopez, es que siempre encuentra la forma perfecta de verse elegante sin esfuerzo, incluso en los detalles más chiquitos. Ahora que estamos en pleno mood navideño, apareció con un manicure que literal grita “fiestas”, pero de una manera súper fina con unas uñas francesas con línea dorada. ¡Nada exagerado, nada demasiado “holiday overload”!

Uñas francesas, las favoritas de este 2026

Si a veces sientes que tus manos se ven un poquito apagadas o necesitas algo que las haga lucir más suaves, este diseño es la respuesta. La base nude típica del french manicure ya de por sí suaviza la piel y da ese efecto “recién hidratada”, pero cuando le sumas una línea dorada en la punta, la magia sucede.

El dorado tiene ese poder de reflejar la luz y calentar el tono visualmente. A diferencia de los colores oscuros —que a muchas de nosotras después de los 40 o 50 nos pueden endurecer un poco las manos—, este acabado metálico da un glow instantáneo sin robarse todo el protagonismo. Además, es un dorado elegante; ese que se ve caro, delicado y cero estridente. Justo lo que J.Lo sabe llevar como nadie.

El manicure navideño perfecto cuando quieres algo chic, no literal

Lo que me encanta de este look es que no necesitas renos, copos de nieve ni glitter por todos lados para sentirte festiva. Es el manicure ideal si quieres algo navideño, pero también sofisticado. Tal cual lo lleva Jennifer con un estilo discreto, moderno y combinable con absolutamente todo, desde ropa cozy hasta looks más glam para las cenas de diciembre.

Este French dorado es de esos diseños que te hacen sentir arreglada incluso cuando solo traes máscara y gloss.

Cómo copiar las uñas navideñas de Jennifer Lopez

Si quieres llevar esta tendencia (y honestamente, sí vale la pena), aquí tienes lo básico:

  • Elige una base nude que se funda con tu piel; así el dorado resalta más.
  • Pide una punta dorada finita, elegante, casi como una línea delicada.
  • Si te gusta más el brillo suave que el metálico intenso, pídele a tu manicurista un dorado satinado.
  • Sella con top coat brillante para que dure y se vea pulido.

Este manicure navideño es la prueba de que un toque discreto puede hacerte sentir navideña, moderna y súper cuidada… justo como Jennifer Lopez.

uñas Jennifer Lopez
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
