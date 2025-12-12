Meghan Markle recurre a Instagram para dar un importante mensaje horas después de la actualización de salud del rey Carlos III

Las últimas semanas de Meghan Markle han estado llenas de movimiento. Entre el lanzamiento de su especial navideño en Netflix y la reciente noticia de la salud de su padre, quien se encuentra delicado en Filipinas luego de una cirugía de emergencia, la duquesa de Sussex había mantenido un perfil bajo en sus redes, hasta hoy. Y es que Meghan decidió regresar a sus redes sociales para compartir un mensaje conmovedor el cual acompañó la noticia del lanzamiento de un nuevo proyecto audiovisual, el cual llega del trabajo en conjunto con su esposo el príncipe Harry.

El mensaje de la duquesa llega en un momento delicado, pues ocurrió tan solo unas horas después de que el rey Carlos III anunciara que el día de hoy por la noche emitiría un importante mensaje sobre el estado actual de su salud.

¿Qué dijo Meghan Markle en su mensaje?

Meghan aprovechó sus redes sociale spara compartir la noticia de que tanto ella como Harry fungirán como productores ejecutivos de un documental centrado en la vida de las Girl Scout, una actividad que ocupa un lugar muy especial en la memoria de la duquesa.

El proyecto “Cookie Queens”, dirigido por Alysa Nahmias, narra la travesía de cuatro niñas que buscan convertirse en la próxima “reina de las galletas”, un negocio que pondrá en jaque su equilibrio entre la inocencia de la infancia y la ambición. El documental tendrá su estreno internacional en el Festival de Cine de Sundance, el próximo mes de enero.

Un proyecto muy especial para Meghan

Para Meghan, este proyecto va más allá de una meta profesional, pues lleva impregnado un guiño de nostalgia a sus propios días como Girl Scout durante su infancia. En el mensaje que colocó en sus redes sociales, Meghan compartió una fotografía en la que se puede ver a su madre Doria Ragland, a ella y su grupo de Scouts.

“Como ex Girl Scout, con mi madre como líder de tropa, tengo una afinidad personal con esta película y estoy orgullosa de que todas nuestras conversaciones y colaboraciones hayan llevado a Archewell Productions a asociarse con este galardonado equipo para la producción ejecutiva de este documental increíblemente cautivador”, escribió Meghan en el breve párrafo.

La duquesa de Sussex compartió una tierna foto seguida de un mensaje. Instagram @meghan

¿Por qué su mensaje está causando polémica?

El anuncio de este proyecto pronto generó controversia gracias al contexto en el que llega. Recordemos que hace tan solo unos días se reportó la delicada situación de salud que su padre, Thomas Markle, está atravesando luego de ser intervenido en una cirugía de emergencia en la que desafortunadamente perdió una pierna.

A pesar de que padre e hija llevan distanciados desde la boda de Meghan con Harry, un vocero de la duquesa habría afirmado que ella se habría puesto en contacto con su padre luego de enterarse de su cirugía; sin embargo, Meghan no se ha pronunciado de forma específica al suceso, y eso es lo que ha generado en algunos cierta “inconformidad”.

Otro aspecto que llamó la atención es que su storie llegó horas antes de que el rey Carlos emita un importante discurso sobre su estado de salud actual. El mensaje, que fue rodado en Clarence House como parte de la campaña Unidos Contra el Cáncer, será televisado el día de hoy en Reino Unido alrededor de las 8:00 pm por Channel 4.

Aunque no hay, en apariencia, una relación directa entre ambos anuncios, la precisión de Meghan Markle para regresar a sus redes

generó diversas especulaciones y teorías. Mientras hay quienes apuestan a que fue una “estrategia” para atraer los reflectores, otros más apuestan a que es su forma de retomar su carrera profesional con la que busca alejar la atención de la situación con su padre. Sea una cosa o la otra, la realidad es que los fanáticos de la realeza estarán al pendiente de la actualización médica del rey Carlos III.