“Querido San Pa”: este es el regalo navideño que tu farmacia favorita quiere que sea tuyo

Esta temporada, San Pablo Farmacia quiere consentirte con un detalle lleno de significado: una tote bag personalizada por un artista, que podrás llevarte gratis al realizar compras dentro de las categorías participantes (productos dermocosméticos, Brand Blue, Al Natural, Aurax o Línea D). Este regalo especial es el corazón de “Querido SanPa”, una campaña que celebra el autocuidado y te invita a reconectar contigo para cuidarte y cuidar a los que más quieres.

Entre rutinas intensas, agendas llenas y responsabilidades infinitas, tener a la mano tus esenciales de belleza, cuidado personal y salud es parte imprescindible de ese ritual bonito de bienestar, y una tote bag con un diseño especial, puede acompañarte a todas partes y recordarte que tu bienestar también merece espacio.

¿Qué puedes llevar dentro de la que seguramente será tu nueva tote bag favorita? Tus dermocosméticos para mantener tu piel radiante, snacks naturales o bebidas de San Pablo Farmacia para recargar energía, vitaminas, suplementos o medicamentos necesarios para tu rutina y hasta regalos para mamá, para tu bebé o para esa persona que quieres consentir.

Fechas y sucursales donde puedes conseguir tu tote bag

Cada tote bag personalizada es una pieza única, pensada para acompañarte y recordarte la importancia de priorizar tu bienestar, y también es el regalo perfecto para esa persona a la que quieres decirle, con un detalle como este, “cuídate y vuelve a ti”.

Anota estas Fechas y sucursales donde podrás obtener tu tote bag personalizada:

Una primera entrega se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2025 en un horario de 12:00 a 6:00 p.m. (o hasta agotar existencias), en las siguientes farmacias participantes:

CDMX: Nuevo León, Revolución, Aguascalientes

GDL: Cruz del Sur, Valle Real, Patria Guadalupe

Edo. de México: Blvd. Interlomas

Pachuca: Zona Plateada

Puebla: Las Ánimas, Zavaleta

Querétaro: Bernardo Quintana

Recuerda que para hacer válida esta promoción, tus compras deben ser de un mínimo de $1,500 MXN en categorías participantes, limitado a una pieza por persona (cada sucursal participante cuenta 200 tote bags).

La segunda entrega será los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, en un horario: 12:00 a 6:00 p.m. (o hasta agotar existencias). Las farmacias participantes en esta ocasión son:

CDMX: Mixcoac, Miguel Ángel de Quevedo

GDL: Punto Sur

Edo. de México: Calimaya

Pachuca: Pachuca Centro

Puebla: Lomas de Angelópolis

Tlaxcala: Blvd. Guillermo Valle

Querétaro: Plaza Constituyentes, Constituyentes

En compras desde $1,500 MXN en CDMX, y desde $1,000 MXN en Estado de México, Querétaro, Puebla, Jalisco, Pachuca y Tlaxcala.

Este diciembre reconecta con lo esencial y súmate a “Querido SanPa”, renueva tus productos básicos y sigue construyendo hábitos de bienestar, porque cuando tú te cuidas, todo a tu alrededor se acomoda mejor.