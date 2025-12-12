Suscríbete
Salud y bienestar

“Querido San Pa”: este es el regalo navideño que tu farmacia favorita quiere que sea tuyo

Diciembre 12, 2025
Purchase skincare products from trusted pharmacies to safeguard your skin.Dermatology and skin care products in pharmacy.

Getty Images

Esta temporada, San Pablo Farmacia quiere consentirte con un detalle lleno de significado: una tote bag personalizada por un artista, que podrás llevarte gratis al realizar compras dentro de las categorías participantes (productos dermocosméticos, Brand Blue, Al Natural, Aurax o Línea D). Este regalo especial es el corazón de “Querido SanPa”, una campaña que celebra el autocuidado y te invita a reconectar contigo para cuidarte y cuidar a los que más quieres.

Entre rutinas intensas, agendas llenas y responsabilidades infinitas, tener a la mano tus esenciales de belleza, cuidado personal y salud es parte imprescindible de ese ritual bonito de bienestar, y una tote bag con un diseño especial, puede acompañarte a todas partes y recordarte que tu bienestar también merece espacio.

¿Qué puedes llevar dentro de la que seguramente será tu nueva tote bag favorita? Tus dermocosméticos para mantener tu piel radiante, snacks naturales o bebidas de San Pablo Farmacia para recargar energía, vitaminas, suplementos o medicamentos necesarios para tu rutina y hasta regalos para mamá, para tu bebé o para esa persona que quieres consentir.

San-pablo-farmacia-regala-tote-bag-personalizada.jpg

Fechas y sucursales donde puedes conseguir tu tote bag

Cada tote bag personalizada es una pieza única, pensada para acompañarte y recordarte la importancia de priorizar tu bienestar, y también es el regalo perfecto para esa persona a la que quieres decirle, con un detalle como este, “cuídate y vuelve a ti”.

Anota estas Fechas y sucursales donde podrás obtener tu tote bag personalizada:

Una primera entrega se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2025 en un horario de 12:00 a 6:00 p.m. (o hasta agotar existencias), en las siguientes farmacias participantes:

  • CDMX: Nuevo León, Revolución, Aguascalientes
  • GDL: Cruz del Sur, Valle Real, Patria Guadalupe
  • Edo. de México: Blvd. Interlomas
  • Pachuca: Zona Plateada
  • Puebla: Las Ánimas, Zavaleta
  • Querétaro: Bernardo Quintana

Recuerda que para hacer válida esta promoción, tus compras deben ser de un mínimo de $1,500 MXN en categorías participantes, limitado a una pieza por persona (cada sucursal participante cuenta 200 tote bags).

La segunda entrega será los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, en un horario: 12:00 a 6:00 p.m. (o hasta agotar existencias). Las farmacias participantes en esta ocasión son:

  • CDMX: Mixcoac, Miguel Ángel de Quevedo
  • GDL: Punto Sur
  • Edo. de México: Calimaya
  • Pachuca: Pachuca Centro
  • Puebla: Lomas de Angelópolis
  • Tlaxcala: Blvd. Guillermo Valle
  • Querétaro: Plaza Constituyentes, Constituyentes

En compras desde $1,500 MXN en CDMX, y desde $1,000 MXN en Estado de México, Querétaro, Puebla, Jalisco, Pachuca y Tlaxcala.

Este diciembre reconecta con lo esencial y súmate a “Querido SanPa”, renueva tus productos básicos y sigue construyendo hábitos de bienestar, porque cuando tú te cuidas, todo a tu alrededor se acomoda mejor.

Victoria Beckham habla del nombramiento como Caballero de David Beckham
Realeza
Victoria Beckham rompe el silencio y revela cuánto significa para ella el título de caballero otorgado a David
Victoria Beckham habla por primera vez sobre el significado que tiene el nombramiento de su esposo, David Beckham, como caballero.
Diciembre 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Realeza
Los gemelos reales de Mónaco, Jacques y Gabriella, brillan en nuevos retratos por su cumpleaños 11
Diciembre 11, 2025
Belleza
Descubre los 6 cortes de pelo para brillar y lucir fresca en estas fiestas decembrinas
Diciembre 11, 2025