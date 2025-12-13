¿Cómo fue el último mensaje Navideño de la reina Isabel II? Esto dijo en el emotivo discurso donde recordó a su amado esposo

Por décadas, el mensaje de Navidad que la reina Isabel II dedicaba al pueblo británico fue una tradición que llenaba de calidez los hogares del Reino Unido.

Cada 25 de diciembre las familias se reúnen frente al televisor para sintonizar el mensaje de la monarca en que, año a año, estaba enfocado en llevar calma, esperanza y unión.

Desde 1952, año en el que el primer mensaje de la recién heredera al trono se transmitió por la radio desde Sandringham, hasta el 2021, cuando pronunció un discurso muy especial.

Aunque cada año la reina tocaba el corazón de quienes escucharon sus palabras, aquel 25 de diciembre de 2021 tuvo un tinte diferente que lo hizo diferenciarse de todos los anteriores. No solo fue el último de su vida, sino también sería el más personal y conmovedor.

¿Qué dijo la reina Isabel en su último discurso navideño?

La Navidad de 2021 llegó en un abrir y cerrar de ojos, ocho meses después de la muerte del príncipe Felipe, compañero y gran amor de la reina, el hombre que la acompañó por más de siete décadas y con quien compartió toda una vida.

Por primera vez, Isabel habló sin filtros sobre el dolor que dejaba la ausencia de un ser querido, reconociendo que estas fechas pueden ser muy sensibles y difíciles para quienes están atravesando una etapa de duelo.

En sus palabras se sentía la empatía de un ser humano que conocía a la perfección el sentimiento; sus palabras resonaron profundamente, pues el mundo aún se encontraba sensible y susceptible por la pandemia, un momento en el que miles de personas también perdieron a algún ser querido.

La reina Isabel II en su primer mensaje de Navidad en Sandringham House, Norfolk, el 25 de diciembre de1952. Fox Photos/Getty Images

La reina Isabel II rindió un homenaje a Felipe

El Castillo de Windsor, testigo de siglos de historia y de la vida de la reina, fue el escenario en el que el mensaje de Isabel cobró sentido. El recinto albergó por última vez el cuerpo mortal de su marido, quien falleció en abril, y en modo de homenaje silencioso la reina colocó una fotografía sobre su escritorio: la postal los mostraba a ambos, compartiendo una mirada cómplice, la cual fue capturada durante la celebración de su aniversario 50.

Esto no fue todo, pues en el mensaje también la acompañó su emblemático broche de zafiro, pieza que estuvo presente en sus primeros años de matrimonio.

Un adiós inesperado

Sin saberlo, aquel 25 de diciembre de 2021 la reina Isabel II daría su último discurso navideño, un mensaje en el que expertos han reconocido una cercanía evidente, que, si bien era algo esperado en ella, en aquella ocasión se percibió aún más. Así, su último mensaje fue emotivo, sobrio y profundamente humano…

Hoy ese mensaje ha quedado inmortalizado gracias a las plataformas digitales y como muestra de una despedida silenciosa que cerró uno de los reinados más largos y significativos de la historia.

Esta Navidad 2025 se cumplen cuatro años de aquel último discurso navideño y tres sin que el pueblo británico disfrute del tradicional mensaje de la reina Isabel II: “Pero, por supuesto, la vida consiste tanto de partidas finales como de primeros encuentros…”, mencionó aquella última vez, la reina.